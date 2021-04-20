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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 кві, 2021 16:55
До закриття міжбанку долар втратив по 1 копійці на купівлі та продажу, євро — підскочив на 12 копійок на обох операціях.
Долар 27,98/28,00
Євро 33,64/33,66
Рубль 0,3663/0,3667
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9900−28,0100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5264−33,5475 грн/євро, торги по рублю — 0,3675−0,3680 грн/рубль.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 09:50
До відкриття міжбанку курс долара в купівлі та в продажу не змінився. Євро втратило в покупці 5 копійок, а в продажу 4 копійки.
Долар 28,00/28,02
Євро 33,67/33,70
Рубль 0,3650/0,3654
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,0050−28,0250 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,7250−33,7450 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3647−0,3651 грн/рубль.
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