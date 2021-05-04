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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 кві, 2021 16:41
До закриття міжбанку долар втратив 2 копійки на купівлі та 1 копійку на продажу, євро — 5 копійок на купівлі та 4 копійки на продажу.
Долар 27,71/27,74
Євро 33,55/33,58
Рубль 0,3714/0,3719
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,7300−27,7500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,6032−33,6274 грн/євро, торги по рублю — 0,3724−0,3729 грн/рубль.
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 09:49
До відкриття міжбанку долар втратив 1 копійку на купівлі та 2 копійки на продажу, євро — 1 копійку в покупці та 2 копійки в продажу.
Долар 27,70/27,72
Євро 33,54/33,56
Рубль 0,3713/0,3719
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,7150−27,7400 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,5517−33,5820. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3714−0,3719.
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 16:43
До закриття міжбанку долар додав 8 копійок на купівлі та 9 копійок на продажу, євро додав по 1 копійці на обох операціях.
Долар 27,78/27,81
Євро 33,55/33,57
Рубль 0,3698/0,3705
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,7000−27,7200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5474−33,5689 грн/євро, торги по рублю — 0,3713−0,3719 грн/рубль.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 09:43
До відкриття міжбанку долар не змінився в покупці та подешевшав на 1 копійку в продажу. Євро втратило 22 копійки в покупці та 21 копійку в продажу.
Долар 27,78/27,80
Євро 33,33/33,36
Рубль 0,3708/0,3713
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,7850−27,8100 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,5503−33,5777 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3698−0,3705 грн/рубль.
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