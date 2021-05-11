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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 586587588589
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:40

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар втратив по 9 копійок на купівлі та продажу, євро не змінився.

Долар 27,59/27,61
Євро 33,57/33,60
Рубль 0,3725/0,3730

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6800−27,7000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5758−33,6001 грн/євро, торги по рублю — 0,3730−0,3735 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:42

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар додав по 1 копійці на купівлі та продажу, євро — втратив 9 копійок на купівлі та 10 копійок на продажу.

Долар 27,60/27,62
Євро 33,48/33,50
Рубль 0,3724/0,3728

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,5900−27,6100 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,5797−33,6041 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3725−0,3730 грн/рубль.
Ірина_
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  #<1 ... 586587588589
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