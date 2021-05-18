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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 тра, 2021 16:40
До закриття міжбанку долар втратив по 9 копійок на купівлі та продажу, євро не змінився.
Долар 27,59/27,61
Євро 33,57/33,60
Рубль 0,3725/0,3730
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6800−27,7000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5758−33,6001 грн/євро, торги по рублю — 0,3730−0,3735 грн/рубль.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 09:42
До відкриття міжбанку долар додав по 1 копійці на купівлі та продажу, євро — втратив 9 копійок на купівлі та 10 копійок на продажу.
Долар 27,60/27,62
Євро 33,48/33,50
Рубль 0,3724/0,3728
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,5900−27,6100 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,5797−33,6041 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3725−0,3730 грн/рубль.
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 09:36
До відкриття міжбанку долар втратив по 1 копійці на купівлі та продажу, євро — додав 2 копійки на покупці та 1 копійку на продажу.
Долар 27,60/27,62
Євро 33,41/33,43
Рубль 0,3732/0,3736
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,6100−27,6300 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,3970−33,4212 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3734−0,3738 грн/рубль.
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 17:02
До закриття міжбанку долар знизився на 7 копійок на купівлі та на продажу. Євро додав по 1 копійці на обох операціях.
Долар 27,53/27,55
Євро 33,42/33,44
Рубль 0,3728/0,3732
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,6000−27,6200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4153−33,4367 грн/євро, торги по рублю — 0,3732−0,3736 грн/рубль.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 09:39
До відкриття міжбанку долар додав по 3 копійки на купівлі та продажу, євро — 2 копійки на купівлі, 3 копійки на продажу.
Долар 27,56/27,58
Євро 33,44/33,47
Рубль 0,3728/0,3734
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,5300−27,5500 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,4241−33,4484 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3728−0,3732 грн/рубль.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 16:39
До закриття міжбанку долар втратив по 4 копійки на купівлі та продажу, євро не змінився у купівлі та втратив у продажу 2 копійки.
Долар 27,52/27,54
Євро 33,44/33,45
Рубль 0,3720/0,3724
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,5600−27,5800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4495−33,4738 грн/євро, торги по рублю — 0,3728−0,3734 грн/рубль.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 09:39
До відкриття міжбанку долар втратив по 1 копійці на купівлі та продажу, євро — додало по 5 копійок на покупці та продажу.
Долар 27,39/27,41
Євро 33,51/33,54
Рубль 0,3719/0,3723
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,4050−27,4250 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,4697−33,4941 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3715−0,3721 грн/рубль.
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Додано: Сер 19 тра, 2021 16:37
До закриття міжбанку долар додав по 1 копійці у покупці та продажу, євро в покупці залишилося незмінним, а в продажу знизилося на 1 копійку
Долар 27,40/27,42
Євро 33,51/33,53
Рубль 0,3717/0,3721
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,39/27,41 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,51/33,54 грн/євро, торги по рублю — 0,3719/0,3723 грн/рубль.
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