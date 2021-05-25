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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 тра, 2021 09:55
До відкриття міжбанку долар втратив по 2 копійки на купівлі та продажу, євро — додав 3 копійки в покупці та 4 копійки в продажу.
Долар 27,45/27,47
Євро 33,56/33,59
Рубль 0,3730/0,3734
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,4700−27,4900 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,5353−33,5570 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3732−0,3738 грн/рубль.
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Додано: П'ят 21 тра, 2021 16:48
До закриття міжбанку долар знизився на 3 копійки у купівлі та продажу, євро додав по 16 копійок на обох операціях.
Долар 27,42/27,44
Євро 33,40/33,43
Рубль 0,3735/0,3739
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4550−27,4750 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5692−33,5909 грн/євро, торги по рублю — 0,3730−0,3734 грн/рубль.
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Додано: Пон 24 тра, 2021 09:30
До відкриття міжбанку долар додав по 1 копійці на покупці та продажу, євро — додав 3 копійки в покупці та 3 копійки в продажу.
Долар 27,43/27,45
Євро 33,43/33,46
Рубль 0,3728/0,3732
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,4200−27,4400 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,4085−33,4328 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3735−0,3739 грн/рубль.
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Додано: Пон 24 тра, 2021 16:47
До закриття міжбанку долар не змінився, а євро додав по 9 копійок на купівлі та продажу.
Долар 27,43/27,45
Євро 33,52/33,55
Рубль 0,3722/0,3726
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4300−27,4500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,4371−33,4615 грн/євро, торги по рублю — 0,3728−0,3732 грн/рубль.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 09:40
До відкриття міжбанку долар втратив по 1 копійці на купівлі та продажу, євро — додав 6 копійок у покупці та 5 копійок в продажу.
Долар 27,42/27,44
Євро 33,58/33,60
Рубль 0,3738/0,3742
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,4350−27,4550 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,5283−33,5527 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3722−0,3726 грн/рубль.
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Додано: Вів 25 тра, 2021 16:39
До закриття міжбанку долар додав по 6 копійок на купівлі та продажу, євро — по 8 копійок також на обох операціях.
Долар 27,48/27,50
Євро 33,66/33,68
Рубль 0,3747/0,3751
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4200−27,4400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5812−33,6057 грн/євро, торги по рублю — 0,3738−0,3742 грн/рубль.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 09:50
До відкриття міжбанку долар втратив по 1 копійці на купівлі та продажу, євро по 2 копійки.
Долар 27,47/27,49
Євро 33,64/33,66
Рубль 0,3741/0,3745
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,4850−27,5050 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,6636−33,6853 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3747−0,3751 грн/рубль.
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