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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:54
До відкриття міжбанку долар додав у покупці та в продажу 1 копійку. Євро втратив у покупці та в продажу 3 копійки.
Долар 27,51/27,53
Євро 33,51/33,53
Рубль 0,3737/0,3742
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,5000−27,5200 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,5417−33,5661 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3743−0,3748 грн/рубль.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:53
До закриття міжбанку долар втратив по 2 копійки на купівлі та продажу, євро — 8 копійок на купівлі й 7 копійок на продажу.
Долар 27,49/27,51
Євро 33,43/33,46
Рубль 0,3745/0,3750
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,5100−27,5300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5126−33,5370 грн/євро, торги по рублю — 0,3737−0,3742 грн/рубль.
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