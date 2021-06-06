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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:54
До відкриття міжбанку долар додав у покупці та в продажу 1 копійку. Євро втратив у покупці та в продажу 3 копійки.
Долар 27,51/27,53
Євро 33,51/33,53
Рубль 0,3737/0,3742
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,5000−27,5200 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,5417−33,5661 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3743−0,3748 грн/рубль.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 16:53
До закриття міжбанку долар втратив по 2 копійки на купівлі та продажу, євро — 8 копійок на купівлі й 7 копійок на продажу.
Долар 27,49/27,51
Євро 33,43/33,46
Рубль 0,3745/0,3750
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,5100−27,5300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5126−33,5370 грн/євро, торги по рублю — 0,3737−0,3742 грн/рубль.
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Додано: Пон 31 тра, 2021 09:37
До відкриття міжбанку долар не змінився, а євро додав 8 копійок на купівлі та 7 копійок на продажу.
Долар 27,49/27,51
Євро 33,51/33,53
Рубль 0,3749/0,3753
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,4900−27,5150 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,4388−33,4692 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3745−0,3750 грн/рубль.
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Додано: Пон 31 тра, 2021 16:51
До закриття міжбанку долар втратив по 3 копійки на купівлі та продажу, євро — 1 копійку на купівлі, а в продажу не змінився.
Долар 27,46/27,48
Євро 33,50/33,53
Рубль 0,3742/0,3749
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4900−27,5100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,5103−33,5346 грн/євро, торги по рублю — 0,3749−0,3753 грн/рубль.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 09:38
До відкриття міжбанку долар подешевшав у покупці та в продажу на 1 копійку. Євро втратив 6 копійок на покупці та 5 копійок на продажу.
Долар 27,30/27,32
Євро 33,27/33,30
Рубль 0,3730/0,3734
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,3150−27,3350 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,3324−33,3569 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3723−0,3727 грн/рубль.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 16:41
До закриття міжбанку долар втратив 1 копійку на купівлі та продажу, євро — по 13 копійок також на обох операціях.
Долар 27,29/27,31
Євро 33,14/33,17
Рубль 0,3725/0,3729
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3050−27,3250 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,2766−33,3009 грн/євро, торги по рублю — 0,3730−0,3734 грн/рубль.
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:36
До відкриття міжбанку долар додав в покупці та в продажу 3 копійки. Євро втратив 5 копійок на покупці та 6 копійок на продажу.
Долар 27,32/27,34
Євро 33,09/33,11
Рубль 0,3728/0,3732
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2900−27,3100 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,1491−33,1734 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3725−0,3729 грн/рубль.
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 16:51
До закриття міжбанку долар втратив по 8 копійок на купівлі та продажу, євро — додав по 8 копійок на обох операціях.
Долар 27,24/27,26
Євро 33,17/33,19
Рубль 0,3736/0,3740
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3200−27,3400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,0927−33,1142 грн/євро, торги по рублю — 0,3728−0,3732 грн/рубль.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 09:47
До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та в продажу 3 копійки. Євро втратив 11 копійок на купівлі та на продажу.
Долар 27,21/27,23
Євро 33,06/33,08
Рубль 0,3729/0,3734
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2400−27,2600 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,1755−33,1999 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3736−0,3740 грн/рубль.
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Додано: Пон 07 чер, 2021 16:43
До закриття міжбанку долар не змінився, а євро додав по 8 копійок на купівлі та продажу.
Долар 27,21/27,23
Євро 33,14/33,16
Рубль 0,3729/0,3733
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2100−27,2300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 33,0655−33,0871 грн/євро, торги по рублю — 0,3729−0,3734 грн/рубль.
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