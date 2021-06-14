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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 чер, 2021 09:33
До відкриття міжбанку долар втратив в покупці та в продажу 2 копійки. Євро втратив 3 копійки на покупці та 4 копійки на продажу.
Долар 27,08/27,10
Євро 32,98/33,00
Рубль 0,3752/0,3756
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,1000−27,1200 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 33,0159−33,0402 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3737−0,3741 грн/рубль.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 16:52
До закриття міжбанку долар залишився незмінним, євро додав 9 копійок на купівлі та 9 копійок на продажу.
Долар 27,08/27,10
Євро 33,07/33,09
Рубль 0,3755/0,3759
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,08/27,10 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,98/33,00 грн/євро, торги по рублю — 0,3752/0,3756 грн/рубль.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 09:38
До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та в продажу 1 копійку. Євро втратив 14 копійок на покупці та 13 копійок на продажу.
Долар 27,07/27,09
Євро 32,93/32,96
Рубль 0,3748/0,3754
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,0800−27,1000 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,0728−33,0972 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3755−0,3759 грн/рубль.
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Додано: Чет 10 чер, 2021 16:44
До закриття міжбанку валюти долар додав по 3 копійки на купівлі та продажу, євро — 8 копійок на купівлі та 7 копійок на продажу.
Долар 27,10/27,12
Євро 33,01/33,03
Рубль 0,3769/0,3773
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0750−27,0950 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9394−32,9610 грн/євро, торги по рублю — 0,3748−0,3754 грн/рубль.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 09:47
До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та в продажу 2 копійки. Євро втратив у покупці та продажу також 2 копійки.
Долар 27,08/27,10
Євро 32,99/33,01
Рубль 0,3774/0,3780
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,1000−27,1200 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 33,0159−33,0375 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3769−0,3773 грн/рубль.
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:44
До закриття міжбанку долар втратив по 6 копійок на купівлі та продажу, євро — по 25 копійок теж на обох операціях.
Долар 27,02/27,04
Євро 32,74/32,76
Рубль 0,3762/0,3765
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0850−27,1050 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9949−33,0193 грн/євро, торги по рублю — 0,3774−0,3780 грн/рубль.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 09:39
До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та в продажу 1 копійку. Євро втратив у покупці та продажу 5 копійок.
Долар 27,01/27,03
Євро 32,69/32,71
Рубль 0,3743/0,3749
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,0200−27,0400 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,7482−32,7697 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3762−0,3765 грн/рубль.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 17:03
До закриття міжбанку долар втратив по 10 копійок на купівлі та продажу, євро — по 7 копійок також на обох операціях.
Долар 26,91/26,93
Євро 32,62/32,64
Рубль 0,3728/0,3734
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0100−27,0300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,6929−32,7144 грн/євро, торги по рублю — 0,3743−0,3749 грн/рубль.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 09:37
До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та в продажу 1 копійку. Євро додав на купівлі та на продажу 1 копійку.
Долар 26,90/26,92
Євро 32,63/32,65
Рубль 0,3736/0,3743
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,9150−26,9350 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,6209−32,6452 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3728−0,3734 грн/рубль.
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