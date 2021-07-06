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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 чер, 2021 09:56
До відкриття міжбанку долар додав у покупці та в продажу 5 копійок. Євро втратив у покупці та продажу 31 копійку.
Долар 27,13/27,15
Євро 32,52/32,54
Рубль 0,3763/0,3740
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,0850−27,1050 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,8351−32,8593 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3763−0,3767 грн/рубль.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 16:51
До закриття міжбанку долар додав по 8 копійок на купівлі та продажу, а євро втратив 6 копійок на купівлі та 5 копійок на продажу.
Долар 27,21/27,23
Євро 32,46/32,49
Рубль 0,3765/0,3770
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1300−27,1500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,5207−32,5419 грн/євро, торги по рублю — 0,3736−0,3740 грн / рубль.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:41
До відкриття міжбанку долар втратив у покупці 2 копійки, а в продажу 1 копійку. Євро втратив у покупці 14 копійок, а в продажу 13 копійок.
Долар 27,19/27,22
Євро 32,32/32,36
Рубль 0,3754/0,3760
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2150−27,2350 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,4674−32,4913 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3765−0,3770 грн/рубль.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:56
До закриття міжбанку долар додав 9 копійок на купівлі та 8 копійок на продажу, євро — додав 6 копійок на купівлі та 4 копійки на продажу
Долар 27,28/27,30
Євро 32,38/32,40
Рубль 0,3768/0,3775
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1900−27,2200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,3261−32,3618 грн/євро, торги по рублю — 0,3754−0,3760 грн/рубль.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 09:52
До відкриття міжбанку долар додав у покупці та в продажу 2 копійки. Євро додав на купівлі 1 копійку, а в продажу не змінився.
Долар 27,31/27,33
Євро 32,29/32,31
Рубль 0,3681/0,3685
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2900−27,3100 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,2867−32,3100 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3703−0,3707 грн/рубль.
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