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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лип, 2021 09:33
До відкриття міжбанку долар не змінився у продажу та в покупці. Євро додав 4 копійки на покупці та продажу.
Долар 27,30/27,32
Євро 32,30/32,33
Рубль 0,3676/0,3680
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,30−27,32 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,26−32,29 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3685−0,3689 грн/рубль.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 16:27
До закриття міжбанку курс долара знизився на 4 копійки в покупці та в продажу, євро втратив 9 копійок на покупці та 10 копійок на продажу.
Долар 27,26/27,28
Євро 32,21/32,23
Рубль 0,3674/0,3680
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,30−27,32 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,30−32,33 грн/євро, торги по рублю — 0,3676−0,3680 грн/рубль.
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Додано: Пон 19 лип, 2021 09:31
До відкриття міжбанку долар подешевшав на 3 копійки в покупці та 2 копійки на продажу. Євро втратив 6 копійок на покупці та 5 копійок на продажу.
Долар 27,20/27,23
Євро 32,08/32,11
Рубль 0,3658/0,3664
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2350−27,2550 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,1427−32,1663 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3668−0,3672 грн/рубль.
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Додано: Пон 19 лип, 2021 16:40
До закриття міжбанку долар не змінився у купівлі та скинув 1 копійку на продажу, а євро додав 7 копійок на купівлі та 6 копійок на продажу.
Долар 27,20/27,22
Євро 32,15/32,17
Рубль 0,3639/0,3643
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2000−27,2300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,0824−32,1150 грн/євро, торги по рублю — 0,3658−0,3664 грн/рубль.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 09:34
До відкриття міжбанку долар подорожчав на 2 копійки в покупці та в продажу. Євро втратило 10 копійок на купівлі й на продажу.
Долар 27,22/27,24
Євро 32,05/32,07
Рубль 0,3647/0,3652
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2000−27,2200 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,1504−32,1713 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3639−0,3643 грн/рубль.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 16:32
До закриття міжбанку долар скинув 2 копійки на купівлі та 2 на продажу, євро — втратив 5 копійок на купівлі та 4 копійки на продажу.
Долар 27,20/27,22
Євро 32,00/32,03
Рубль 0,3648/0,3652
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2200−27,2400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,0515−32,0751 грн/євро, торги по рублю — 0,3647−0,3652 грн/рубль.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 09:40
До відкриття міжбанку долар подорожчав на 1 копійку в покупці та в продажу. Євро втратив 1 копійку на купівлі та 2 копійки на продажу.
Долар 27,21/27,23
Євро 31,99/32,01
Рубль 0,3653/0,3657
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2000−27,2200 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,0089−32,0324 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3648−0,3652 грн/рубль.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 16:47
До закриття міжбанку долар додав 2 копійки на купівлі та продажу, євро — по 10 копійок на обох операціях.
Долар 27,23/27,25
Євро 32,09/32,11
Рубль 0,3672/0,3675
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2100−27,2300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,9962−32,0197 грн/євро, торги по рублю — 0,3653−0,3657 грн/рубль.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:34
До відкриття міжбанку долар втратив по 4 копійки на купівлі та продажу, євро — 18 копійок на купівлі та 17 копійок на продажу.
Долар 27,11/27,13
Євро 31,89/31,92
Рубль 0,3677/0,3681
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,1500−27,1700 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,0750−32,0986 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3677−0,3683 грн/рубль.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 09:47
До відкриття міжбанку долар втратив по 5 копійок на покупці та продажу, євро — 3 копійки на покупці та 4 копійки на продажу.
Долар 26,99/27,01
Євро 31,77/31,79
Рубль 0,3643/0,3647
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,0400−27,0600 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,8098−31,8333 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3667−0,3671 грн/рубль.
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