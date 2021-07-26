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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 592593594595
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:43

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар втратив по 4 копійки на купівлі та продажу, євро додав по 5 копійок на обох операціях.

Долар 26,95/26,97
Євро 31,82/31,84
Рубль 0,3649/0,3653

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,9900−27,0100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,7753−31,7988 грн/євро, торги по рублю — 0,3643−0,3647 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:50

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар втратив по 2 копійки на купівлі та продажу, євро — 9 копійок на покупці та 8 копійок на продажу.

Долар 26,93/26,95
Євро 31,73/31,76
Рубль 0,3646/0,3650

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,9550−26,9750 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,8257−31,8493 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3649−0,3653 грн/рубль.
Ірина_
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  #<1 ... 592593594595
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