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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 593594595596
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 16:44

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар втратив по 5 копійок у покупці та продажу, євро втратив 4 копійки в покупці та 5 копійок в продажу.

Долар 26,74/26,76
Євро 31,45/31,47
Рубль 0,3640/0,3644

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,79/26,81 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,49/31,52 грн/євро, торги по рублю — 0,3641/0,3645 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 09:41

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та в продажу по 1 копійці, євро впав на 7 копійок на купівлі та на продажу.

Долар 26,73/26,75
Євро 31,38/31,40
Рубль 0,3636/0,3640

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,7400−26,7600 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,4515−31,4751 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3640−0,3644 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:45

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав по 5 копійок на покупці та продажу, євро не змінився.

Долар 26,78/26,80
Євро 31,38/31,40
Рубль 0,3621/0,3625

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,7350/26,7550 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,3815/31,4050 грн/євро, торги по рублю — 0,3636/0,3640 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:47

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та продажу по 1 копійці, євро впав на 3 копійки на купівлі та на продажу.

Долар 26,77/26,79
Євро 31,35/31,37
Рубль 0,3620/0,3626

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,7850−26,8050 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,3813−31,4047грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3621−0,3625 грн/рубль.
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