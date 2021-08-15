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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 сер, 2021 16:44
До закриття міжбанку долар втратив по 5 копійок у покупці та продажу, євро втратив 4 копійки в покупці та 5 копійок в продажу.
Долар 26,74/26,76
Євро 31,45/31,47
Рубль 0,3640/0,3644
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,79/26,81 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,49/31,52 грн/євро, торги по рублю — 0,3641/0,3645 грн/рубль.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 09:41
До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та в продажу по 1 копійці, євро впав на 7 копійок на купівлі та на продажу.
Долар 26,73/26,75
Євро 31,38/31,40
Рубль 0,3636/0,3640
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,7400−26,7600 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,4515−31,4751 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3640−0,3644 грн/рубль.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 16:45
До закриття міжбанку долар додав по 5 копійок на покупці та продажу, євро не змінився.
Долар 26,78/26,80
Євро 31,38/31,40
Рубль 0,3621/0,3625
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,7350/26,7550 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,3815/31,4050 грн/євро, торги по рублю — 0,3636/0,3640 грн/рубль.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 09:47
До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та продажу по 1 копійці, євро впав на 3 копійки на купівлі та на продажу.
Долар 26,77/26,79
Євро 31,35/31,37
Рубль 0,3620/0,3626
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,7850−26,8050 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,3813−31,4047грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3621−0,3625 грн/рубль.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 16:52
До закриття міжбанку долар долар не змінився, євро додав у покупці та в продажу 7 копійок.
Долар 26,77/26,79
Євро 31,42/31,44
Рубль 0,3628/0,3632
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,77/26,79 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,35/31,37 грн/євро, торги по рублю — 0,3620/0,3626 грн/рубль.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 09:30
До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та в продажу по 1 копійці, євро скинув 3 копійки на купівлі й 2 на продажу.
Долар 26,76/26,78
Євро 31,39/31,42
Рубль 0,3639/0,3643
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,7750−26,7950 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,4204−31,4439 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3628−0,3632 грн/рубль.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 16:43
До закриття міжбанку долар подешевшав на 3 копійки у купівлі та продажу, євро втратив 4 копійки в покупці та 5 копійок у продажу.
Долар 26,73/26,75
Євро 31,35/31,37
Рубль 0,3630/0,3634
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,76/26,78 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,39/31,42 грн/євро, торги по рублю — 0,3639/0,3632 грн/рубль.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:43
До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та в продажу по 2 копійки, євро впав на 1 копійку на купівлі й на продажу.
Долар 26,71/26,73
Євро 31,34/31,36
Рубль 0,3632/0,3636
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,7300−26,7500 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,3516−31,3750 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3630−0,3634 грн/рубль.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 09:45
До відкриття міжбанку долар додав у покупці та в продажу по 1 копійці, євро подорожчав на 5 копійок у покупці та на 6 копійок у продажу.
Долар 26,65/26,67
Євро 31,40/31,43
Рубль 0,3629/0,3635
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,6450−26,6650 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,3505−31,3713 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3629−0,3633 грн/рубль.
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