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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 594595596597
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:34

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та в продажу по 4 копійки, євро подешевшав на 9 копійок у покупці та 10 копійок у продажу.

Долар 26,63/26,65
Євро 31,20/31,22
Рубль 0,3627/0,3631

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,6700−26,6900 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 31,2999−31,3233 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3628−0,3632 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:41

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар знизився на 3 копійки у купівлі та продажу, євро втратив 3 копійки в покупці й 3 копійки в продажу.

Долар 26,60/26,62
Євро 31,17/31,19
Рубль 0,3610/0,3616

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,63/26,65 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,20/31,22 грн/євро, торги по рублю — 0,3627/0,3631 грн/рубль.
Ірина_
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  #<1 ... 594595596597
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