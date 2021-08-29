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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 594595596597
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 09:34

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та в продажу по 4 копійки, євро подешевшав на 9 копійок у покупці та 10 копійок у продажу.

Долар 26,63/26,65
Євро 31,20/31,22
Рубль 0,3627/0,3631

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,6700−26,6900 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 31,2999−31,3233 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3628−0,3632 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 16:41

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар знизився на 3 копійки у купівлі та продажу, євро втратив 3 копійки в покупці й 3 копійки в продажу.

Долар 26,60/26,62
Євро 31,17/31,19
Рубль 0,3610/0,3616

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,63/26,65 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,20/31,22 грн/євро, торги по рублю — 0,3627/0,3631 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 09:53

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та в продажу 1 копійку, євро подорожчав на 14 копійок у покупці та в продажу.

Долар 26,66/26,68
Євро 31,28/31,31
Рубль 0,3611/0,3615

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,6750−26,6950 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,1483−31,1717 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3586−0,3592 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 16:43

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав 6 копійок на покупці й продажу, євро подорожчав на 10 копійок у покупці та в продажу.

Долар 26,72/26,74
Євро 31,38/31,41
Рубль 0,3610/0,3614

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6650/26,6850 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,2887/31,3121 грн/євро, торги по рублю — 0,3611/0,3615 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:38

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар подорожчав у покупці та в продажу на 3 копійки, євро подорожчав на 7 копійок у покупці та продажу.

Долар 26,86/26,88
Євро 31,60/31,62
Рубль 0,3623/0,3627

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,8300−26,8500 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,5332−31,5568 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3610−0,3616 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:56

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав 5 копійок на покупці та продажу, євро подорожчав на 7 копійок у покупці та в продажу.

Долар 26,91/26,93
Євро 31,67/31,69
Рубль 0,3637/0,3641

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,8600/26,8800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,6061/31,6296 грн/євро, торги по рублю — 0,3623/0,3627 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:39

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар подешевшав у покупці та в продажу на 1 копійку, євро додав по 7 копійок на покупці та продажу.

Долар 26,90/26,92
Євро 31,74/31,76
Рубль 0,3654/0,3658

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,91−26,93 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,67−31,69 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3637−0,3641 грн/рубль.
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