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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 595596597598
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:39

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар додав у покупці та в продажу 2 копійки, євро подорожчав у покупці на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки.

Долар 27,04/27,06
Євро 32,02/32,05
Рубль 0,3708/0,3712

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,0250−27,0450 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,0111−32,0348 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3699−0,3705 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 16:43

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар скинув 9 копійок у покупці та продажу, євро знизився на 6 копійок в покупці та 7 копійок на продажу.

Долар 26,95/26,97
Євро 31,96/31,98
Рубль 0,3701/0,3707

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,04−27,06 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,02−32,05 грн/євро, торги по рублю — 0,3708−0,3712 грн/рубль.
Ірина_
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  #<1 ... 595596597598
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