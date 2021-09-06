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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 02 вер, 2021 09:39
До відкриття міжбанку долар додав у покупці та в продажу 2 копійки, євро подорожчав у покупці на 1 копійку, а в продажу на 2 копійки.
Долар 27,04/27,06
Євро 32,02/32,05
Рубль 0,3708/0,3712
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,0250−27,0450 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 32,0111−32,0348 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3699−0,3705 грн/рубль.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 16:43
До закриття міжбанку долар скинув 9 копійок у покупці та продажу, євро знизився на 6 копійок в покупці та 7 копійок на продажу.
Долар 26,95/26,97
Євро 31,96/31,98
Рубль 0,3701/0,3707
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,04−27,06 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,02−32,05 грн/євро, торги по рублю — 0,3708−0,3712 грн/рубль.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:46
До відкриття міжбанку долар у покупці та в продажу не змінився, євро подорожчав у покупці на 4 копійки, а в продажу на 5 копійок.
Долар 26,95/26,97
Євро 32,00/32,03
Рубль 0,3698/0,3702
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,9550−26,9750 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,9632−31,9869 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3701−0,3707 грн/рубль.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:45
До закриття міжбанку долар скинув 8 копійок на купівлі та продажу, євро знизився на 6 копійок у купівлі та продажу.
Долар 26,87/26,89
Євро 31,94/31,97
Рубль 0,3693/0,3697
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,95−26,97 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,00−32,03 грн/євро, торги по рублю — 0,3698−0,3702 грн/рубль.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 09:47
До відкриття міжбанку долар втратив у покупці та в продажу 1 копійку, євро подешевшав у покупці на 5 копійок, а в продажу на 6 копійок.
Долар 26,86/26,88
Євро 31,89/31,91
Рубль 0,3681/0,3685
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,8750−26,8950 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 31,9490−31,9700 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3693−0,3697 грн/рубль.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:51
До закриття міжбанку долар знизився на 10 копійок у покупці та в продажу, євро подешевшав на 13 копійок у покупці та продажу.
Долар 26,76/26,78
Євро 31,76/31,78
Рубль 0,3666/0,3670
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,8650/26,8850 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,8968/31,9178 грн/євро, торги по рублю — 0,3681/0,3685 грн/рубль.
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