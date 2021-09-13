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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 596597598599
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:42

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар втратив 3 копійки на купівлі та на продажу, євро втратив у покупці та в продажу 18 копійок.

Долар 26,71/26,73
Євро 31,46/31,48
Рубль 0,3651/0,3655

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,7400−26,7600 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,6441−31,6651 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3671−0,3675 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:37

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар скинув 5 копійок на покупці та продажу, євро знизився у покупці та продажу на 1 копійку.

Долар 26,66/26,68
Євро 31,45/31,47
Рубль 0,3663/0,3667

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,7100/26,7300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,4643/31,4879 грн/євро, торги по рублю — 0,3651/0,3655 грн/рубль
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 09:47

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар втратив 2 копійки на купівлі та продажу, євро додав у покупці та в продажу 2 копійки.

Долар 26,64/26,66
Євро 31,47/31,49
Рубль 0,3662/0,3666

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,6600−26,6800 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 31,4534−31,4770 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3663−0,3667 грн/рубль.
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