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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 вер, 2021 09:42
До відкриття міжбанку долар втратив 3 копійки на купівлі та на продажу, євро втратив у покупці та в продажу 18 копійок.
Долар 26,71/26,73
Євро 31,46/31,48
Рубль 0,3651/0,3655
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,7400−26,7600 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,6441−31,6651 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3671−0,3675 грн/рубль.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 16:37
До закриття міжбанку долар скинув 5 копійок на покупці та продажу, євро знизився у покупці та продажу на 1 копійку.
Долар 26,66/26,68
Євро 31,45/31,47
Рубль 0,3663/0,3667
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,7100/26,7300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,4643/31,4879 грн/євро, торги по рублю — 0,3651/0,3655 грн/рубль
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Додано: Вів 14 вер, 2021 09:47
До відкриття міжбанку долар втратив 2 копійки на купівлі та продажу, євро додав у покупці та в продажу 2 копійки.
Долар 26,64/26,66
Євро 31,47/31,49
Рубль 0,3662/0,3666
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,6600−26,6800 грн / $. Торги по євро закрилися на рівні 31,4534−31,4770 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3663−0,3667 грн/рубль.
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Додано: Вів 14 вер, 2021 16:46
До закриття міжбанку долар виріс на 1 копійку в купівлі та продажу, євро також зріс у покупці та продажу на 4 копійки.
Долар 26,65/26,67
Євро 31,51/31,53
Рубль 0,3654/0,3658
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6450/26,6650 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,4784/31,4993 грн/євро, торги по рублю — 0,3662/0,3666 грн/рубль
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