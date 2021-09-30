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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 вер, 2021 09:36
До відкриття міжбанку долар подешевшав у покупці та продажу на 3 копійки, євро втратив у покупці та продажу 8 копійок.
Долар 26,55/26,57
Євро 31,10/31,12
Рубль 0,3646/0,3650
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,5800−26,6000 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,1809−31,2044 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3653−0,3657 грн/рубль.
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Додано: Чет 23 вер, 2021 16:39
До закриття міжбанку долар зріс на 7 копійок у покупці та продажу, євро також додав у покупці 14 копійок, продажу — 15 копійок.
Долар 26,62/26,64
Євро 31,24/31,27
Рубль 0,3661/0,3665
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,5550/26,5750 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,1065/31,1299 грн/євро, торги по рублю — 0,3646/0,3650 грн/рубль
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 09:48
До відкриття міжбанку долар подешевшав у покупці та продажу на 1 копійку, євро втратив у купівлі 1 копійку, а в продажу 2 копійки.
Долар 26,61/26,63
Євро 31,23/31,25
Рубль 0,3646/0,3650
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,6200−26,6400 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,2465−31,2700грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3661−0,3665 грн/рубль.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:55
До закриття міжбанку долар виріс на 10 копійок на покупці та продажу, євро також додав у покупці та продажу 6 копійок.
Долар 26,71/26,73
Євро 31,29/31,31
Рубль 0,3663/0,3669
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6150/26,6350 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,2300/31,2535 грн/євро, торги по рублю — 0,3646/0,3650 грн/рубль
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:38
До відкриття міжбанку долар не змінився, євро втратив у покупці 8 копійок, а в продажу 7 копійок.
Долар 26,60/26,62
Євро 31,05/31,08
Рубль 0,3667/0,3671
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,6050−26,6250 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,1305−31,1539 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3663−0,3666 грн/рубль.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:52
До закриття міжбанку долар впав на 5 копійок у покупці та продажу, євро також скинув у покупці 3 копійки, в продажу 4 копійки.
Долар 26,55/26,57
Євро 31,02/31,04
Рубль 0,3647/0,3651
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6000/26,6200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,0581/31,0815 грн/євро, торги по рублю — 0,3667/0,3671 грн/рубль.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 09:45
До відкриття міжбанку долар подешевшав на покупці та продажу на 1 копійку, євро втратив у покупці та продажу 4 копійки.
Долар 26,54/26,56
Євро 30,98/31,00
Рубль 0,3645/0,3649
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,5550−26,5750 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 31,0215−31,0449грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3647−0,3651грн/рубль.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 16:36
До закриття міжбанку долар зріс на 3 копійки в купівлі та продажу, а євро впав у покупці та продажу на 5 копійок.
Долар 26,57/26,59
Євро 30,93/30,95
Рубль 0,3647/0,3653
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,5400/26,5600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,9854/31,0061 грн/євро, торги по рублю — 0,3645/0,3649 грн/рубль.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 09:48
До відкриття міжбанку долар подорожчав у покупці та продажу на 4 копійки, євро втратив у покупці 6 копійок, а в продажу 5 копійок.
Долар 26,61/26,63
Євро 30,87/30,90
Рубль 0,3660/0,3664
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,5750−26,5950 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,9306−30,9512 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3647−0,3653 грн/рубль.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 16:48
До закриття міжбанку долар впав на 5 копійок у покупці та продажу, євро також скинув у покупці 10 копійок, а в продажу 11 копійок.
Долар 26,56/26,58
Євро 30,77/30,79
Рубль 0,3645/0,3648
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6100/26,6300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8782/30,9014 грн/євро, торги по рублю — 0,3660/0,3664 грн/рубль.
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