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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:39
До відкриття міжбанку долар подорожчав на покупці та продажу на 2 копійки, євро додав у покупці та продажу 3 копійки.
Долар 26,58/26,560
Євро 30,80/30,82
Рубль 0,3645 0,3649
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,5650−26,5850 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,7755−30,7987 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3645−0,3648 грн/рубль.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:53
До закриття міжбанку долар виріс на 3 копійки на купівлі та продажу, євро також зріс у покупці та в продажу на 7 копійок.
Долар 26,61/26,63
Євро 30,87/30,89
Рубль 0,3650/0,3654
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,5850/26,6050 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8093/30,8298 грн/євро, торги по рублю — 0,3645/0,3649 грн/рубль.
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Ірина_
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