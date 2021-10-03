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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:39

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар подорожчав на покупці та продажу на 2 копійки, євро додав у покупці та продажу 3 копійки.

Долар 26,58/26,560
Євро 30,80/30,82
Рубль 0,3645 0,3649

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,5650−26,5850 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,7755−30,7987 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3645−0,3648 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:53

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар виріс на 3 копійки на купівлі та продажу, євро також зріс у покупці та в продажу на 7 копійок.

Долар 26,61/26,63
Євро 30,87/30,89
Рубль 0,3650/0,3654

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,5850/26,6050 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8093/30,8298 грн/євро, торги по рублю — 0,3645/0,3649 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:43

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар подешевшав на покупці та продажу на 1 копійку, євро не змінився в покупці та в продажу.

Долар 26,60/26,62
Євро 30,87/30,89
Рубль 0,3648/0,3654

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,6100−26,6300 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,8702−30,8908 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3650−0,3654 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:56

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар впав на 10 копійок у покупці та продажу, євро також скинув у покупці та продажу 6 копійок.

Долар 26,50/26,52
Євро 30,81/30,83
Рубль 0,3652/0,3658

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6000/26,6200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8746/30,8951 грн/євро, торги по рублю — 0,3648/0,3654 грн/рубль.
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  #<1 ... 598599600601
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