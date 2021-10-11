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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 09:36
До відкриття міжбанку долар у купівлі та на продажу не змінився, євро втратив на купівлі 3 копійки, на продажу 2 копійки.
Долар 26,34/26,36
Євро 30,46/30,49
Рубль 0,3665/0,3669
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,3400−26,3600 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,4911−30,5143 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3675−0,3679 грн/рубль.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 16:25
До закриття міжбанку долар залишився незмінним, євро знизився у покупці на 5 копійок й на 6 копійок у продажу.
Долар 26,34/26.36
Євро 30,41/30,43
Рубль 0,3661/0,3665
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,3400/26,3600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,4674/30,4906 грн/євро, торги по рублю — 0,3665/0,3669 грн/рубль.
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Ірина_
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