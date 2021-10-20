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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 жов, 2021 09:36
До відкриття міжбанку долар у купівлі та на продажу не змінився, євро втратив на купівлі 3 копійки, на продажу 2 копійки.
Долар 26,34/26,36
Євро 30,46/30,49
Рубль 0,3665/0,3669
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,3400−26,3600 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,4911−30,5143 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3675−0,3679 грн/рубль.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 16:25
До закриття міжбанку долар залишився незмінним, євро знизився у покупці на 5 копійок й на 6 копійок у продажу.
Долар 26,34/26.36
Євро 30,41/30,43
Рубль 0,3661/0,3665
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,3400/26,3600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,4674/30,4906 грн/євро, торги по рублю — 0,3665/0,3669 грн/рубль.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 09:41
До відкриття міжбанку долар не змінився на купівлі і на продажу, євро додав у покупці та продажу 1 копійку.
Долар 26,34/26,36
Євро 30,42/30,44
Рубль 0,3666/0,3671
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,3450−26,3650 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,4153−30,4383 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3661−0,3665 грн/рубль.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 16:46
До закриття міжбанку долар зріс на 3 копійки у купівлі та продажу, євро також зріс у покупці на 7 копійок та в продажу на 8 копійок.
Долар 26,37/26,39
Євро 30,49/30,52
Рубль 0,3664/0,3671
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,3400/26,3600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,4227/30,4458 грн/євро, торги по рублю — 0,3666/0,3671 грн/рубль.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 09:37
До відкриття міжбанку долар подешевшав у покупці та продажу на 2 копійки, євро додав у купівлі 1 копійку, а в продажу не змінився.
Долар 26,35/26,37
Євро 30,50/30,52
Рубль 0,3704/0,3709
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,3700−26,3950 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,4995−30,5284 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3664−0,3671 грн/рубль.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 16:46
До закриття міжбанку долар знизився на 5 копійок у покупці та продажу, євро залишився незмінним.
Долар 26,30/26,32
Євро 30,50/30,52
Рубль 0,3690/0,3696
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,3550/26,3750 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,5085/30,5290 грн/євро, торги по рублю — 0,3704/0,3709 грн/рубль.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:39
До відкриття міжбанку долар подешевшав у покупці та продажу на 1 копійку, євро втратив у покупці та продажу 2 копійки
Долар 26,18/26,20
Євро 30,48/30,50
Рубль 0,3685/0,36989
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,1900−26,2100 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,5008−30,5241 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3688−0,3692 грн/рубль.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 16:48
До закриття міжбанку долар додав у покупці та продажу по 16 копійок, євро також додав на обох операціях по 19 копійок.
Долар 26,34/26,36
Євро 30,67/30,69
Рубль 0,3700/0,3704
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,1800/26,2000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,4866/30,5099 грн/євро, торги по рублю — 0,3685/0,3689 грн/рубль.
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