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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 600601602603
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:48

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар скинув 2 копійки у купівлі, а в продажу 3 копійки. Євро подешевшав у покупці та продажу на 3 копійки.

Долар 26,25/26,27
Євро 30,57/30,59
Рубль 0,3724/0,3728

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,2700−26,3000 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,6083−30,6210 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3729−0,3733 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:46

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар виріс на 18 копійок у покупці
та в продажу, євро також зріс у покупці та в продажу на 11 копійок.

Долар 26,43/26,45
Євро 30,68/30,70
Рубль 0,3782/0,3786

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,2500/26,2700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,5707/30,5914 грн/євро, торги по рублю — 0,3724/0,3728 грн/рубль.
Ірина_
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  #<1 ... 600601602603
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