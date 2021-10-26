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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 жов, 2021 09:48
До відкриття міжбанку долар скинув 2 копійки у купівлі, а в продажу 3 копійки. Євро подешевшав у покупці та продажу на 3 копійки.
Долар 26,25/26,27
Євро 30,57/30,59
Рубль 0,3724/0,3728
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,2700−26,3000 грн/$. Торги по євро закрилися на рівні 30,6083−30,6210 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3729−0,3733 грн/рубль.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:46
До закриття міжбанку долар виріс на 18 копійок у покупці
та в продажу, євро також зріс у покупці та в продажу на 11 копійок.
Долар 26,43/26,45
Євро 30,68/30,70
Рубль 0,3782/0,3786
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,2500/26,2700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,5707/30,5914 грн/євро, торги по рублю — 0,3724/0,3728 грн/рубль.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:39
До відкриття міжбанку долар скинув 2 копійки на купівлі та продажу. Євро подешевшав у купівлі та у продажу на 4 копійки.
Долар 26,41/26,43
Євро 30,64/30,66
Рубль0,3791/0,3796
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,4300−26,4500 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,6825−30,7058 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3782−0,3786 грн/рубль.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 16:45
До закриття міжбанку долар виріс на 1 копійку в купівлі та продажу, євро також додав у купівлі та продажу 4 копійки.
Долар 26,42/26,44
Євро 30,68/30,70
Рубль 0,3797/0,3804
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,41/26,43 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,64/30,66 грн/євро, торги по рублю — 0,3791/0,3796 грн/рубль.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:40
До відкриття міжбанку долар скинув 6 копійок на купівлі та продажу. Євро подешевшав у купівлі на 9 копійок та у продажу на 8 копійок.
Долар 26,36/26,38
Євро 30,59/30,62
Рубль 0,3789/0,3795
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,4250−26,4450 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,6847−30,7079 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3797−0,3804 грн/рубль.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 16:19
До закриття міжбанку долар скинув по 1 копійці на купівлі та продажу, євро додав у купівлі 1 копійку, а в продажу залишився незмінним.
Долар 26,35/26,37
Євро 30,60/30,62
Рубль 0,3748/0,3755
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,3650/26,3850 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,5992/30,6224 грн/євро, торги по рублю — 0,3789/0,3795 грн/рубль.
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