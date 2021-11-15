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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 601602603604
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:39

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар скинув 1 копійку у купівлі та продажу, євро додав у купівлі та продажу 2 копійки.

Долар 26,23/26,25
Євро 30,03/30,05
Рубль 0,3632/0,3638

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,24/26,26 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,01/30,03 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3615/0,3619 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:37

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар виріс на 10 копійок у купівлі та продажу, євро також додав у купівлі та продажу по 8 копійок.

Долар 26,33/26,35
Євро 30,11/30,13
Рубль 0,3622/0,3626

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,2350/26,2550 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,0338/30,0567 грн/євро, торги по рублю — 0,3632/0,3638 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:37

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар піднявся на 5 копійок у купівлі та продажу, а євро скинув у купівлі та продажу по 10 копійок.

Долар 26,38/26,40
Євро 30,01/30,03
Рубль 0,3636/0,3640

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,33/26,35 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,11/30,13 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3622/0,3626 грн/рубль
Ірина_
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