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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 601602603604
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:39

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар скинув 1 копійку у купівлі та продажу, євро додав у купівлі та продажу 2 копійки.

Долар 26,23/26,25
Євро 30,03/30,05
Рубль 0,3632/0,3638

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,24/26,26 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,01/30,03 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3615/0,3619 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 17:37

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар виріс на 10 копійок у купівлі та продажу, євро також додав у купівлі та продажу по 8 копійок.

Долар 26,33/26,35
Євро 30,11/30,13
Рубль 0,3622/0,3626

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,2350/26,2550 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,0338/30,0567 грн/євро, торги по рублю — 0,3632/0,3638 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:37

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар піднявся на 5 копійок у купівлі та продажу, а євро скинув у купівлі та продажу по 10 копійок.

Долар 26,38/26,40
Євро 30,01/30,03
Рубль 0,3636/0,3640

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,33/26,35 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,11/30,13 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3622/0,3626 грн/рубль
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:40

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар зріс на 9 копійок у купівлі та продажу, євро додав у купівлі та у продажу 1 копійку.

Долар 26,47/26,49
Євро 30,02/30,04
Рубль 0,3602/0,3606

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,3800/26,4000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,0125/30,0352 грн/євро, торги по рублю — 0,3636/0,3640 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:40

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар додав 5 копійок на купівлі та продажу, а євро скинув у купівлі та продажу по 5 копійок.

Долар 26,52/26,54
Євро 29,97/29,99
Рубль 0,3647/0,3651

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,47/26,49 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,02/30,04 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3602/0,3606 грн/рубль
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:47

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар впав на 10 копійок у купівлі та продажу, євро скинув у купівлі та продажу по 7 копійок.

Долар 26,42/26,44
Євро 29,90/29,92
Рубль 0,3639/0,3645

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,5200/26,5400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,9729/29,9928 грн/євро, торги по рублю — 0,3647/0,3651 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:35

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар скинув 3 копійки на купівлі та продажу, а євро зріс у купівлі та продажу на 1 копійку.

Долар 26,39/26,41
Євро 29,91/29,93
Рубль 0,3632/0,3636

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,42/26,44 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 29,90/29,92 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3639/0,3645 грн/рубль
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:47

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав по 11 копійок у купівлі та продажу, а євро — 14 копійок по обох операціях.

Долар 26,50/26,52
Євро 30,05/30,07
Рубль 0,3621/0,3626

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,39/26,41 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,91/29,93 грн/євро, торги по рублю — 0,3632/0,3636 грн/рубль.
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