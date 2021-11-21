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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:44
До відкриття міжбанку долар подорожчав на 7 копійок у купівлі та продажу, а євро скинув у купівлі та продажу по 6 копійок.
Долар 26,62/26,64
Євро 29,97/29,99
Рубль 0,3625/0,3628
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,5500−26,5700 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,0307−30,0533 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3613−0,3618 грн/рубль.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 17:43
До закриття міжбанку долар виріс на 13 копійок у купівлі та продажу, євро також додав 13 копійок на обох операціях
Долар 26,75/26,77
Євро 30,10/30,12
Рубль 0,3572/0,3576
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,6200/26,6400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 29,9767/29,9993 грн/євро, торги по рублю — 0,3625/0,3628 грн/рубль.
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