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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лис, 2021 10:42
До відкриття міжбанку долар додав 1 копійку на купівлі та продажу, а євро скинув у купівлі та продажу 7 копійок.
Долар 27,13/27,15
Євро 30,55/30,57
Рубль 0,3613/0,3619
Нагадаємо, що міжбанк закрився у діапазоні 27,12/27,14 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,62/30,64 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3597/0,3602 грн/рубль.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 17:45
До закриття міжбанку долар виріс на 12 копійок у купівлі та продажу, а євро додав у купівлі та продажу по 13 копійок.
Долар 27,25/27,27
Євро 30,68/30,70
Рубль 0,3663/0,3667
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1300/27,1500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,5510/30,5709 грн/євро, торги по рублю — 0,3613/0,3619 грн/рубль.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 10:51
До відкриття міжбанку долар додав 5 копійок у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 24 копійки.
Долар 27,30/27,32
Євро 30,92/30,94
Рубль 0,3647/0,3651
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2500−27,2700 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,6835−30,7060 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3663−0,3667 грн/рубль.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 17:51
До закриття міжбанку долар скинув 15 копійок на купівлі та продажу, а євро знизився у купівлі та продажу на 3 копійки.
Долар 27,15/27,17
Євро 30,89/30,91
Рубль 0,3659/0,3663
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3000/27,3200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,9254/30,9480 грн/євро, торги по рублю — 0,3647/0,3651 грн/рубль.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:40
До відкриття міжбанку долар додав 1 копійку на купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі на 10 копійок, а у продажу на 9 копійок.
Долар 27,16/27,18
Євро 30,79/30,82
Рубль 0,3672/0,3676
Нагадаємо, що міжбанк закрився у діапазоні 27,1500−27,1700 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,8967−30,9167 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3659−0,3663 грн/рубль.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:45
До закриття міжбанку долар додав по 16 копійок у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі на 22 копійки та у продажу на 21 копійку.
Долар 27,32/27,34
Євро 31,01/31,03
Рубль 0,3699/0,3703
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1600/27,1800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,7994/30,8221 грн/євро, торги по рублю — 0,3672/0,3676 грн/рубль.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:46
До відкриття міжбанку долар виріс на 2 копійки у купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі на 10 копійок, а у продажу на 9 копійок.
Долар 27,34/27,36
Євро 30,91/30,94
Рубль 0,3686/0,3690
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,3250−27,3450 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 31,0166−31,0393 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3699−0,3703 грн/рубль.
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