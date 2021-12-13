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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 гру, 2021 10:44
До відкриття міжбанку долар скинув 1 копійку на купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі та продажу на 2 копійки.
Долар 27,29/27,31
Євро 30,80/30,82
Рубль 0,3677/0,3681
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,30/27,32 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,82/30,84 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3695/0,3700 грн/рубль.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 17:35
До закриття міжбанку долар впав на 2 копійки у купівлі та продажу, а євро скинув у купівлі та продажу по 13 копійок.
Долар 27,27/27,29
Євро 30,67/30,69
Рубль 0,3665/0,3669
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2900/27,3100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8022/30,8247 грн/євро, торги по рублю — 0,3677/0,3681 грн/рубль.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 10:39
До відкриття міжбанку долар скинув 5 копійок на купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі та продажу на 2 копійки.
Долар 27,11/27,13
Євро 30,68/30,70
Рубль 0,3682/0,3686
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,16/27,18 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,70/30,72 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3685/0,3689 грн/рубль.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 17:40
До закриття міжбанку долар скинув по 6 копійок у купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі та продажу на 11 копійок.
Долар 27,05/27,07
Євро 30,57/30,59
Рубль 0,3675/0,3682
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1100/27,1300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6885/30,7084 грн/євро, торги по рублю — 0,3682/0,3686 грн/рубль.
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 10:36
До відкриття міжбанку долар скинув 2 копійки у купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі та продажу на 5 копійок.
Долар 27,03/27,05
Євро 30,52/30,54
Рубль 0,3669/0,3673
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,05/27,07 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,57/30,59 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3675−0,3682 грн/рубль.
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 17:46
До закриття міжбанку долар скинув 13 копійок на купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі та продажу на 16 копійок.
Долар 26,90/26,92
Євро 30,36/30,38
Рубль 0,3659/0,3665
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,0300/27,0500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,5222/30,5448 грн/євро, торги по рублю — 0,3669/0,3673 грн/рубль.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 10:34
До відкриття міжбанку долар скинув 1 копійку на купівлі та продажу, євро також подешевшав у купівлі та продажу на 1 копійку.
Долар 26,89/26,91
Євро 30,35/30,37
Рубль 0,3662/0,3667
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,90/26,92 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,36/30,38 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3659/0,3665 грн/рубль.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 17:34
До закриття міжбанку долар виріс на 5 копійок у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та продажу по 6 копійок.
Долар 26,94/26,96
Євро 30,41/30,43
Рубль 0,3664/0,3668
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 26,8900/26,9100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,3561/30,3786 грн/євро, торги по рублю — 0,3662/0,3667 грн/рубль.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 10:56
До відкриття міжбанку долар скинув 2 копійки на купівлі та продажу, євро подешевшав у купівлі та продажу на 7 копійок.
Долар 26,92/26,94
Євро 30,34/30,36
Рубль 0,3663/0,3667
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 26,9400−26,9600 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,4152−30,4378 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3664−0,3668 грн/рубль.
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