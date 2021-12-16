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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 гру, 2021 10:57
До відкриття міжбанку долар подорожчав по 6 копійок у купівлі та продажу, євро скинув у купівлі 4 копійки, а у продажу 3 копійки.
Долар 27,12/27,14
Євро 30,54/30,57
Рубль 0,3670/0,3674
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,0650−27,0850 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,5861−30,6060 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3682−0,3686 грн/рубль.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:47
До закриття міжбанку долар виріс на 4 копійки у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі на 4 копійки, у продажу на 3 копійки.
Долар 27,16/27,18
Євро 30,58/30,60
Рубль 0,3674/0,3680
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1200/27,1400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,5479/30,5704 грн/євро, торги по рублю — 0,3670/0,3674 грн/рубль.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:38
До відкриття міжбанку долар подешевшав на 1 копійку у купівлі та продажу, євро додав у купівлі та продажу по 11 копійок.
Долар 27,15/27,17
Євро 30,69/30,71
Рубль 0,3686/0,3691
Нагадаємо, що міжбанк закрився у діапазоні 27,1650−27,1850 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,5877−30,6048 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3674−0,3680 грн/рубль.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 17:43
До закриття міжбанку долар додав по 2 копійки у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 9 копійок.
Долар 27,17/27,19
Євро 30,78/30,80
Рубль 0,3691/0,3698
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1500/27,1700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6930/30,7156 грн/євро, торги по рублю — 0,3686/0,3691 грн/рубль.
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