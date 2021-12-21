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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 гру, 2021 10:57
До відкриття міжбанку долар подорожчав по 6 копійок у купівлі та продажу, євро скинув у купівлі 4 копійки, а у продажу 3 копійки.
Долар 27,12/27,14
Євро 30,54/30,57
Рубль 0,3670/0,3674
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,0650−27,0850 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,5861−30,6060 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3682−0,3686 грн/рубль.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:47
До закриття міжбанку долар виріс на 4 копійки у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі на 4 копійки, у продажу на 3 копійки.
Долар 27,16/27,18
Євро 30,58/30,60
Рубль 0,3674/0,3680
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1200/27,1400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,5479/30,5704 грн/євро, торги по рублю — 0,3670/0,3674 грн/рубль.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:38
До відкриття міжбанку долар подешевшав на 1 копійку у купівлі та продажу, євро додав у купівлі та продажу по 11 копійок.
Долар 27,15/27,17
Євро 30,69/30,71
Рубль 0,3686/0,3691
Нагадаємо, що міжбанк закрився у діапазоні 27,1650−27,1850 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,5877−30,6048 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3674−0,3680 грн/рубль.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 17:43
До закриття міжбанку долар додав по 2 копійки у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 9 копійок.
Долар 27,17/27,19
Євро 30,78/30,80
Рубль 0,3691/0,3698
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1500/27,1700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6930/30,7156 грн/євро, торги по рублю — 0,3686/0,3691 грн/рубль.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:31
До відкриття міжбанку долар подорожчав на 3 копійки у купівлі та продажу, євро залишився незмінним.
Долар 27,20/27,22
Євро 30,78/30,80
Рубль 0,3687/0,3693
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,1750−27,1950 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,7811−30,8010 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3691−0,3698 грн/рубль.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:44
До закриття міжбанку долар додав по 5 копійок у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 3 копійки.
Долар 27,25/27,27
Євро 30,81/30,83
Рубль 0,3680/0,3684
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2000/27,2200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,7849/30,8075 грн/євро, торги по рублю — 0,3687/0,3693 грн/рубль.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 10:34
До відкриття міжбанку долар подорожчав на 3 копійки у купівлі та продажу, євро подешевшав у купівлі та у продажу на 11 копійок.
Долар 27,28/27,30
Євро 30,70/30,72
Рубль 0,3672/0,3676
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2550−27,2750 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,8145−30,8371 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3680−0,3684 грн/рубль.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 17:46
До закриття міжбанку курс долара не змінився, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 12 копійок.
Долар 27,28/27,30
Євро 30,82/30,84
Рубль 0,3673/0,3680
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2800/27,3000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,7063/30,7288 грн/євро, торги по рублю — 0,3672/0,3676 грн/рубль.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:47
До відкриття міжбанку долар втратив 1 копійку у купівлі та продажу, євро подешевшав у купівлі та продажу на 4 копійки.
Долар 27,27/27,29
Євро 30,78/30,80
Рубль 0,3695/0,3699
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2800−27,3000 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,8236−30,8435 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3673−0,3680 грн/рубль.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 17:35
До закриття міжбанку курс долара втратив у купівлі та продажу 9 копійок, а євро скинув у купівлі та продажу по 14 копійок.
Долар 27,18/27,20
Євро 30,64/30,66
Рубль 0,3674/0,3678
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2750/27,2950 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,7825/30,8051 грн/євро, торги по рублю — 0,3695/0,3699 грн/рубль.
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