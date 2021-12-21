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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 606607608609
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:31

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар додав 2 копійки у купівлі та продажу, євро залишився незмінним.

Долар 27,20/27,22
Євро 30,64/30,66
Рубль 0,3685/0,36789

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,1850/27,2050 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,6456/30,6681 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3674/0,3678 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:40

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав 8 копійок у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 21 копійку.

Долар 27,28/27,30
Євро 30,85/30,87
Рубль 0,3694/0,3700

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2000/27,2200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6462/30,6687 грн/євро, торги по рублю — 0,3685/0,3689 грн/рубль.
Ірина_
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