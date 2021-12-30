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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 гру, 2021 10:31
До відкриття міжбанку долар додав 2 копійки у купівлі та продажу, євро залишився незмінним.
Долар 27,20/27,22
Євро 30,64/30,66
Рубль 0,3685/0,36789
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,1850/27,2050 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,6456/30,6681 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3674/0,3678 грн/рубль.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 17:40
До закриття міжбанку долар додав 8 копійок у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 21 копійку.
Долар 27,28/27,30
Євро 30,85/30,87
Рубль 0,3694/0,3700
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2000/27,2200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6462/30,6687 грн/євро, торги по рублю — 0,3685/0,3689 грн/рубль.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 10:27
До відкриття міжбанку долар не змінився, євро додав у купівлі та продажу по 5 копійок.
Долар 27,28/27,30
Євро 30,90/30,92
Рубль 0,3719/0,3723
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2850−27,3050 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,8511−30,8737. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3694−0,3700.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:39
До закриття міжбанку долар скинув 7 копійок у купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі на 14 копійок та у продажу на 13 копійок.
Долар 27,21/27,23
Євро 30,76/30,79
Рубль 0,3700/0,3706
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2800/27,3000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,9027/30,9254 грн/євро, торги по рублю — 0,3719/0,3723 грн/рубль.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 10:39
До відкриття міжбанку долар додав у купівлі та продажу по 2 копійки, євро подорожчав у купівлі на 9 копійок, а у продажу на 8 копійок.
Долар 27,23/27,25
Євро 30,85/30,87
Рубль 0,3720/0,3724
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2100−27,2300 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,7690−30,7916 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3700−0,3706 грн/рубль.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 17:49
До закриття міжбанку долар додав по 1 копійці у купівлі та продажу, а євро скинув у купівлі 2 копійки, а у продажу 1 копійку.
Долар 27,24/27,26
Євро 30,83/30,86
Рубль 0,3694/0,3700
Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2300/27,2500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8543/30,8769 грн/євро, торги по рублю — 0,3720/0,3724 грн/рубль.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 17:33
До закриття міжбанку долар скинув 3 копійки у купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі на 6 копійок та у продажу на 5 копійок.
Долар 27,20/27,22
Євро 30,75/30,78
Рубль 0,3683/0,3687
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2300/27,2500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8134/30,8361 грн/євро, торги по рублю — 0,3701/0,3705 грн/рубль.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 10:48
До відкриття міжбанку долар скинув 3 копійки на купівлі та у продажу, а євро подешевшав у купівлі на 6 копійок та у продажу на 7 копійок.
Долар 27,17/27,19
Євро 30,69/30,71
Рубль 0,3688/0,3692
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,20/27,22 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,75/30,78 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3683/0,3687 грн/рубль.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:29
До закриття міжбанку долар додав по 4 копійки у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та у продажу на 19 копійок.
Долар 27,21/27,23
Євро 30,88/30,90
Рубль 0,3677/0,3681
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1700/27,1900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6966/30,7192 грн/євро, торги по рублю — 0,3688/0,3692 грн/рубль.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:39
До закриття міжбанку долар додав 9 копійок у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 15 копійок.
Долар 27,31/27,33
Євро 30,95/30,97
Рубль 0,3655/0,3659
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2200/27,2400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8048/30,8275 грн/євро, торги по рублю — 0,3663/0,3667 грн/рубль.
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