RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Межбанк - актуальная
информация

Межбанк - актуальная информация
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 606607608609
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:31

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар додав 2 копійки у купівлі та продажу, євро залишився незмінним.

Долар 27,20/27,22
Євро 30,64/30,66
Рубль 0,3685/0,36789

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,1850/27,2050 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,6456/30,6681 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3674/0,3678 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 14.09.13
Подякував: 751 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:40

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав 8 копійок у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 21 копійку.

Долар 27,28/27,30
Євро 30,85/30,87
Рубль 0,3694/0,3700

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2000/27,2200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6462/30,6687 грн/євро, торги по рублю — 0,3685/0,3689 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 14.09.13
Подякував: 751 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:27

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар не змінився, євро додав у купівлі та продажу по 5 копійок.

Долар 27,28/27,30
Євро 30,90/30,92
Рубль 0,3719/0,3723

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2850−27,3050 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,8511−30,8737. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3694−0,3700.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 14.09.13
Подякував: 751 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:39

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар скинув 7 копійок у купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі на 14 копійок та у продажу на 13 копійок.

Долар 27,21/27,23
Євро 30,76/30,79
Рубль 0,3700/0,3706

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2800/27,3000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,9027/30,9254 грн/євро, торги по рублю — 0,3719/0,3723 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 14.09.13
Подякував: 751 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 10:39

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар додав у купівлі та продажу по 2 копійки, євро подорожчав у купівлі на 9 копійок, а у продажу на 8 копійок.

Долар 27,23/27,25
Євро 30,85/30,87
Рубль 0,3720/0,3724

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,2100−27,2300 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,7690−30,7916 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3700−0,3706 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 14.09.13
Подякував: 751 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 17:49

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав по 1 копійці у купівлі та продажу, а євро скинув у купівлі 2 копійки, а у продажу 1 копійку.

Долар 27,24/27,26
Євро 30,83/30,86
Рубль 0,3694/0,3700

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2300/27,2500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8543/30,8769 грн/євро, торги по рублю — 0,3720/0,3724 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 14.09.13
Подякував: 751 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 17:33

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар скинув 3 копійки у купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі на 6 копійок та у продажу на 5 копійок.

Долар 27,20/27,22
Євро 30,75/30,78
Рубль 0,3683/0,3687

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2300/27,2500 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8134/30,8361 грн/євро, торги по рублю — 0,3701/0,3705 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 14.09.13
Подякував: 751 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:48

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар скинув 3 копійки на купівлі та у продажу, а євро подешевшав у купівлі на 6 копійок та у продажу на 7 копійок.

Долар 27,17/27,19
Євро 30,69/30,71
Рубль 0,3688/0,3692

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,20/27,22 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 30,75/30,78 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3683/0,3687 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 14.09.13
Подякував: 751 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:29

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав по 4 копійки у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та у продажу на 19 копійок.

Долар 27,21/27,23
Євро 30,88/30,90
Рубль 0,3677/0,3681

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,1700/27,1900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,6966/30,7192 грн/євро, торги по рублю — 0,3688/0,3692 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 14.09.13
Подякував: 751 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:39

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав 9 копійок у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 15 копійок.

Долар 27,31/27,33
Євро 30,95/30,97
Рубль 0,3655/0,3659

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2200/27,2400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8048/30,8275 грн/євро, торги по рублю — 0,3663/0,3667 грн/рубль.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 14.09.13
Подякував: 751 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 606607608609
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, uaprofi і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.