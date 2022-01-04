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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 607608609610
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 17:51

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав 4 копійки у купівлі та продажу, євро також зріс у купівлі та продажу на 4 копійки.

Долар 27,39/27,41
Євро 30,91/30,93
Рубль 0,3630/0,3634

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3500/27,3700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8726/30,8952 грн/євро, торги по рублю — 0,3658/0,3662 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:36

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав по 3 копійки у купівлі та продажу, євро виріс у купівлі та у продажу на 13 копійок.

Долар 27,45/27,47
Євро 31,12/31,14
Рубль 0,3637/0,3641

Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4200/27,4400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,9900/31,0126 грн/євро, торги по рублю — 0,3618/0,3623 грн/рубль.
Ірина_
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  #<1 ... 607608609610
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