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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 січ, 2022 17:51
До закриття міжбанку долар додав 4 копійки у купівлі та продажу, євро також зріс у купівлі та продажу на 4 копійки.
Долар 27,39/27,41
Євро 30,91/30,93
Рубль 0,3630/0,3634
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,3500/27,3700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,8726/30,8952 грн/євро, торги по рублю — 0,3658/0,3662 грн/рубль.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:36
До закриття міжбанку долар додав по 3 копійки у купівлі та продажу, євро виріс у купівлі та у продажу на 13 копійок.
Долар 27,45/27,47
Євро 31,12/31,14
Рубль 0,3637/0,3641
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4200/27,4400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 30,9900/31,0126 грн/євро, торги по рублю — 0,3618/0,3623 грн/рубль.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 17:39
До закриття міжбанку долар виріс на 2 копійки у купівлі та продажу, а євро скинув у купівлі 7 копійок та у продажу 6 копійок.
Долар 27,51/27,53
Євро 31,07/31,09
Рубль 0,3656/0,3660
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,4900/27,5100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,1461/31,1578 грн/євро, торги по рублю — 0,3663/0,3667 грн/рубль.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 10:48
До відкриття міжбанку долар втратив на купівлі та продажу 1 копійку, а євро додав по 11 копійок у купівлі та продажу.
Долар 27,50/27,52
Євро 31,18/31,20
Рубль 0,3675/0,3679
Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 27,5100−27,5300 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 31,0725−31,0923 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3656−0,3660 грн/рубль.
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