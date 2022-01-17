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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 січ, 2022 17:35
До закриття міжбанку долар додав по 21 копійці на купівлі та продажу, євро також подорожчав у купівлі та продажу на 21 копійку.
Долар 28,26/28,28
Євро 32,25/32,27
Рубль 0,3704/0,3708
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0500/28,0700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,0471/32,0699 грн/євро, торги по рублю — 0,3677/0,3681 грн/рубль.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 17:46
До закриття міжбанку долар додав 1 копійку на купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі та продажу на 8 копійок.
Долар 28,37/28,39
Євро 32,24/32,26
Рубль 0,3703/0,3707
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3600/28,3800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,3247/32,3475 грн/євро, торги по рублю — 0,3716/0,3720 грн/рубль.
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