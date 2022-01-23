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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 608609610611
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:35

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав по 21 копійці на купівлі та продажу, євро також подорожчав у купівлі та продажу на 21 копійку.

Долар 28,26/28,28
Євро 32,25/32,27
Рубль 0,3704/0,3708

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0500/28,0700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,0471/32,0699 грн/євро, торги по рублю — 0,3677/0,3681 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:46

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав 1 копійку на купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі та продажу на 8 копійок.

Долар 28,37/28,39
Євро 32,24/32,26
Рубль 0,3703/0,3707

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3600/28,3800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,3247/32,3475 грн/євро, торги по рублю — 0,3716/0,3720 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 17:41

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар скинув по 7 копійок на купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі на 5 копійок та у продажу на 4 копійки.

Долар 28,29/28,31
Євро 32,08/32,11
Рубль 0,3694/0,3698

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3600/28,3800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,1318/32,1545 грн/євро, торги по рублю — 0,3692/0,3696 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 17:47

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар додав по 6 копійок у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 2 копійки.

Долар 28,32/28,34
Євро 32,12/32,14
Рубль 0,3699/0,3703

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2600/28,2800 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,1033/32,1232 грн/євро, торги по рублю — 0,3693/0,3697 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 17:47

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар скинув по 10 копійок у купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі та продажу по 5 копійок.

Долар 28,21/28,23
Євро 32,02/32,04
Рубль 0,3660/0,3664

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3100/28,3300 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,0752/32,0950 грн/євро, торги по рублю — 0,3691/0,3695 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 10:54

Міжбанк відкриття

До відкриття міжбанку долар додав у купівлі та продажу по 8 копійок, а євро подорожчав на 1 копійку у купівлі та продажу.

Долар 28,29/28,31
Євро 32,03/32,05
Рубль 0,3659/0,3663

Нагадаємо, що міжбанк закрився в діапазоні 28,2150−28,2350 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 32,0212−32,0439 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3660−0,3664 грн/рубль.
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:38

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар виріс по 29 копійок у купівлі та продажу, а євро подорожчав по 26 копійок на обох операціях.

Долар 28,58/28,60
Євро 32,29/32,31
Рубль 0,3608/0,3612

Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2900/28,3100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,0355/32,0554 грн/євро, торги по рублю — 0,3659/0,3663 грн/рубль.
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