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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 17:43
До закриття міжбанку долар скинув 17 копійок у купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі та продажу на 12 копійок.
Долар 28,68/28,70
Євро 32,00/32,02
Рубль 0,3678/0,3684
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,8500/28,8700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,1215/32,1438 грн/євро, торги по рублю — 0,3707/0,3711 грн/рубль.
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Додано: Пон 31 січ, 2022 17:50
До закриття міжбанку долар скинув по 20 копійок у купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі на 16 копійок та у продажу на 17 копійок.
Долар 28,37/28,39
Євро 31,74/31,76
Рубль 0,3658/0,3661
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,5700/28,5900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,9098/31,9321 грн/євро, торги по рублю — 0,3689/0,3693 грн/рубль.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 17:45
До закриття міжбанку долар подорожчав на 14 копійок у купівлі та продажу, а євро додав у купівлі 15 копійок та у продажу 16 копійок.
Долар 28,41/28,43
Євро 31,99/32,02
Рубль 0,3708/0,3712
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2700/28,2900 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,8489/31,8686 грн/євро, торги по рублю — 0,3663/0,3667 грн/рубль.
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Додано: Сер 02 лют, 2022 17:43
До закриття міжбанку долар скинув по 12 копійок у купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі та продажу на 7 копійок.
Долар 28,28/28,30
Євро 31,97/31,99
Рубль 0,3706/0,3710
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,4000/28,4200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,0408/32,0634 грн/євро, торги по рублю — 0,3713−0,3717 грн/рубль.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 17:42
До закриття міжбанку долар скинув по 5 копійок у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі на 23 копійки, а у продажу на 24 копійки.
Долар 28,24/28,26
Євро 32,16/32,19
Рубль 0,3698/0,3703
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2900/28,3100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,9394/31,9591 грн/євро, торги по рублю — 0,3694/0,3700 грн/рубль.
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:02
До закриття міжбанку долар скинув по 11 копійок у купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі та продажу на 23 копійки.
Долар 28,11/28,13
Євро 32,11/32,13
Рубль 0,3691/0,3695
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,2200/28,2400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,3457/32,3686 грн/євро, торги по рублю — 0,3713/0,3717 грн/рубль.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 17:36
До закриття міжбанку долар скинув по 14 копійок у купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі та у продажу на 15 копійок.
Долар 27,94/27,96
Євро 31,95/31,97
Рубль 0,3696/0,3702
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0800/28,1000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,1038/32,1267 грн/євро, торги по рублю — 0,3711/0,3715 грн/рубль.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:13
До закриття міжбанку долар додав по 6 копійок на обох операціях, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 10 копійок
Долар 27,98/28,00
Євро 31,92/31,94
Рубль 0,3714/0,3718
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9200/27,9400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,8232/31,8460 грн/євро, торги по рублю — 0,3706/0,3710 грн/рубль
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Додано: Сер 09 лют, 2022 17:31
До закриття міжбанку долар скинув по 6 копійок у купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі та у продажу на 1 копійку
Долар 27,92/27,94
Євро 31,91/31,93
Рубль 0,3732/0,3738
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9800/28,0000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,9223/31,9424 грн/євро, торги по рублю — 0,3740/0,3744 грн/рубль
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