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Бонус до депозиту від Finance.UA
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:28

  mustbe написав:Открыть депо как минимум на 100/150/200 К с указанием соответствующего промо


Ну такое себе.

Вижу грн-депо от 3 месяцев, около 12% годовых. Если на 200к депозит дают 1к грн бонуса чистоганом за 3-месячный депозит - то эффективная ставка получится около 14%. И это ещё морковку кролю надо отдать (кстати, его опять достали, типа как "новое литсо", опять на главу НБУ проталкивают)

Опустили ставки в пол, а теперь пытаются их "завуалированно компенсировать" (и то, только самым прохаванным свинорылам. Про бонус от Минфина знают не так много людей)

Хорошая попытка, но "спробуйте ще!" :)

24-28% чистоганом годовых меня бы ещё как-то устроило
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 11:13

Re: Бонус до депозиту від Finance.UA

На жаль програма "Бонус від Мінфіна" зіпсувалася. Якщо раніше бонуси дійсно сплачувалися, то тепер менеджери шукають будь-який привід відмовляти у сплаті бонуса.

Так мною May 9, 2020 було отримано письмо із "персональною пропозицією від minfin.com.ua" https://ibb.co/tsYKJzX

Нижче у персональній пропозиції надавався перелік Банків разом із Альянсом і зазначалося: "Нагадаємо, як скористатися промокодом:Вкажіть промокод в своїй заявці до 2020-06-23 та відкрийте депозит сумою від 6500 USD / 162002 UAH / 5348 EUR .
Підтвердіть розміщення депозиту у нас на сайті в тому місяці, в якому він був відкритий (доки діє заявка).
Гарантовано отримайте бонус та персональний бонус 400.00 гривень."

Проте, після нового розміщення депозиту на трохи більшу суму у Банку Альянс за умовами цієї персональної пропозиції менеджери Мінфіну відмовилися сплачувати бонус із формулюванням:
"Так, це дійсно умови по використанню промокоду. Але ще є умови по банку, у вас не повинно бути діючого депозиту, тому що відкриваючи ще один депозит в банку Альянс, банк автоматично додає відсоток до другого депозиту по своїй програмі лояльності, тому такі депозити не беруть участі в акції. Виняток - якщо другий депозит "Прогресивний", на який не розповсюджується програма лояльності від банку.
Нам дуже прикро за ситуацію, що склалася."

Тому шановні вкладники, умовами персональної пропозиції, яка направлена на перерозміщення ваших депозитів на новий строк, є нікчемними і вводять Вас в оману, оскільки приоритетними на думку Мінфіну є загальні умови отримання бонусу в тому чи іншому Банку
wjshohs
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2020 12:40

Дякуємо за увагу до програми «Бонус до депозитів» та Ваші зауваження.
Пропозиції щодо вдосконалення розсилок з індивідуальними пропозиціями вже передано на розгляд.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 09:11

Re: Бонус до депозиту від Finance.UA

Пропозиції пропозиціями, але Бонус, у супереч індивідуальної пропозиції від Мінфіну мені все одно зажали. Визнати проблему це добре, але замість того, щоби її вирішувати з поточними клієнтами і заплатити, Мінфін вирішив не платити і змінити умови по Бонусу для майбутніх.
wjshohs
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:19

НОВИЙ учасник в програмі! (давно не було)

https://minfin.com.ua/deposits/1041-sta ... h&term=365



О банке
Надежный: IBOX Bank работает на украинском финансовом рынке с 1993 года. За это время он неоднократно был признан одним из самых стабильных банков Украины по мнению многих рейтинговых агентств и экспертов банковской сферы. 12 августа 2020 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» обновил кредитный рейтинг АО «АЙБОКС БАНК» на уровне uaAА по национальной шкале. Инновационный: В январе 2020 года IBOX Bank при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины стал первым украинским банком, который открыл счета для международной криптовалютой биржи Binance. Эффективный: За 6 месяцев 2020 года размер чистых активов банка превысил 1,5 млрд грн, что вдвое больше показателей за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие объем средств юридических лиц вырос на 300%. Свою прибыль банк получает инвестирования в стабильные украинские предприятия с высоким уровнем рентабельности, в том числе в аграрную отрасль Украины. За последние десять лет активы IBOX Bank увеличились на 800%.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:17

До програми «Бонус до депозиту» приєднався Креді Агріколь Банк

Детальніше за посиланням
Ірина_
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