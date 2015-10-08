КАК И ГДЕ ОБМЕНЯТЬ ВЕТХИЕ КУПЮРЫ НА ГРИВНЫ

Додано: Сер 31 сер, 2016 13:58

"Банкноты иностранной валюты признаются платежными в случае полного соответствия установленным банком-эмитентом образцам, если они сохранили признаки платежности, а именно: наименование банка-эмитента, номер и серию, номинал цифрами и словами, основные изображения лицевой и оборотной сторон, элементы защиты - водяной знак магнитной метки, защитные ленту и волокна, микро- и макротексты, голограмму, в том числе банкноты с незначительными признаками износа:

с потертостями и с общими загрязнениями (включая загрязнения, которые вызывают локальную люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах)

с небольшими жирными и другими пятнами, надписями, оттисками штампов (за исключением штампов, свидетельствующих о том, что банкнота является неплатежной), перекрывающие один из признаков платежности не более чем на 20%;

надорванные и заклеенные любым способом, если каждый из надрывов не превышает одной четвертой части ширины банкноты и место склеивания не мешает определить признаки платежности;

с проколами и отверстиями диаметром до 0,5 мм."

Как показывает статистика различных опросов, от 10 до 15 человек из 100 за последние 5 лет сталкивались с проблемой: куда деть изрядно изношенные банкноты в долларах, евро, фунтах или других валютах. В банках и в "собачьих будках" (небанковских пунктах обмена) банкноты с малейшими признаками износа просто не хотят принимать. Кассиры непреклонны и твердят заученную фразу: "такую купюру у меня никто не возьмет". За последний год такая проблема лишь обострилась. Почему это произошло и как быть в случае, если вам попалась плохая банкнота, - в этом материале.После того как в Украине заметную долю рынка получили небанковские пункты обмена валют, уровень исполнения инструкций НБУ на официальном валютном рынке, по моим наблюдениям, изменился не в лучшую сторону. Эти пункты, как правило, не имеют существенного запаса валюты и часто работают "от прихода", также у них нет прямых корротношений с иностранными банками-корреспондентами. Их задача - заработать на единственной операции, на которую они имеют лицензию, - на обмене.Если небанковский пункт наберется неликвидных купюр, то процесс зарабатывания денег затормозится. В банке же через кассу идут как переводы, так и обслуживается оборот по депозитным счетам. Именно коммерческая модель небанковского пункта и принцип работы "от прихода" приводят к ситуации, когда малейшая потертость или загрязнение купюры приводят к отказу кассира ее принять. Кассир думает не о том, как исполнить инструкцию НБУ, а о том, кому он эту купюру сможет продать. Поэтому спорить с кассирами в небанковских пунктах, как правило, бесполезно: если кассир не захотел взять купюру - он ее не возьмет.В банках ситуация сложнее. Во-первых, они более дисциплинированы и отказать по причине "потому что у меня такую банкноту никто не возьмет" - они не вправе, хотя отдельные случаи могут быть. Во-вторых, в банках необязательно может идти речь об обменных операциях, например, клиент может принести средства на депозит и отказ принять у него пару плохих банкнот может испортить отношения с вкладчиком. Поэтому, по моим наблюдениям, ряд банков принимают банкноты, которые уже "никто не возьмет", но еще далеки от того состояния, которое описано НБУ как банкноты имеющие значительный износ. Затем такие банкноты идут на инкассо в зарубежный банк-корреспондент за счет банка.Конечно, афишировать такой подход ни один банк не будет, однако к подобного рода подаркам склонны банки с иностранным капиталом. Но, например, в одном из очень крупных банков с украинским капиталом ввели персональную ответственность кассира за прием "неликвидных банкнот иностранной валюты", т.е. пообещали вычитать из з/п сумму затрат на инкассо по плохим банкнотам. Такой подход привел к тому, что обменные пункты этого банка стали мало чем отличаться от небанковских.Прежде чем нести свою "плохую банкноту" на инкассо и заплатить комиссию банку, можно попытаться "побороться за справедливость", если, конечно, есть время и желание. Какую купюру должен принять обменный пункт, определяется Инструкцией НБУ о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ №502 от 12.12.2002. В этой инструкции есть приложение 2, в котором четко описано, какие банкноты должны приниматься, и оно гласит:Как вариант, при отказе кассира банка принять банкноту с обозначенными повреждениями можно зачитать ему название инструкции и попросить обосновать свой отказ именно в соответствии с данной инструкцией. Для усиления эффекта можно попросить подойти к кассе начальника отделения. Однако никаких гарантий позитивного решения вопроса нет.Правда, в госбанках поле для маневров у кассиров остается довольно узким, и они, как правило, более дисциплинированы. Если ваша банкнота попала в категорию "неликвидов", но по Инструкции НБУ ее должны принимать, попробуйте обойти 3-4 пункта обмена валют, желательно банковских. Если же вы сами видите, что банкнота ветхая, время терять не стоит. Обмен ветхих банкнот - операция не из дешевых, и если закон на стороне банка - нет ни одной причины, чтобы кассир вам подарил комиссию.Ветхие купюры принимают не все банки. Как правило, у них эта операция называется "прием на инкассо ветхих и поврежденных банкнот иностранной валюты". Данные операции регулируются Инструкцией НБУ о ведении кассовых операций банками в Украине, утвержденной Постановлением правления НБУ№174 от 01.06.2011. Эта инструкция позволяет принимать на инкассо:"а) банкноты иностранных государств, имеющие значительные повреждения и / или значительные признаки износа или есть сомнение в их платежности, в том числе:- разорванные на куски и склеенные;- те, которые не сохранили некоторых признаков платежности (есть изменения в портрете, нет защитной ленты, имеются надписи, мешающие определению признаков платежности банкнот и т.д.);- с измененным первоначальным цветом;- обожженные или прожженные;- залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами, жиром и тому подобное;- имеющие явные печатные недостатки;б) банкноты, которые изъяты иностранным государством из обращения после даты, объявленной центральным банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот)."Как правило, при инкассо ветхих банкнот банк требует документ, удостоверяющий личность. Более того, нужно помнить, что подлинность поврежденной купюры окончательно может установить только банк (банкнотная фабрика), который ее выпускал. Поэтому в классическом инкассо процедура может и не предполагать осуществление обмена банкноты в день ее сдачи на инкассо.Беглое изучение рынка показало, что банки охотно принимают "ветошь" за 5-20% от суммы в поврежденных банкнотах. Большинство из них сразу производят расчет. Но не каждый банк работает с ветошью, и комиссия на рынке очень сильно отличается. Я, например, не вижу никакого смысла платить Укрэксимбанку 20% по инкассо, если в более мелком банке можно эту же операцию осуществить за 5-6%. В небольших банках бывает так, что размер комиссии зависит от суммы операций: чем больше сумма - тем меньше комиссия. Также для вас не должно стать неожиданностью, что в Украине в период расцвета черного рынка "инкассо ветхой купюры" вам могут предложить на базаре, однако это всего лишь будет означать, что где-то неподалеку от рынка есть банк, принимающий ветхую валюту с меньшей комиссией.И, подводя итоги, пара советов:Плохие банкноты к нам обычно попадают двумя путями: сдача или другие операции с наличными при поездках за рубеж (то что, например, для арабов легкая потертость - для нас может быть ветхостью), небрежность в расчетах на бытовом уровне. Поэтому следует быть внимательными, внимательность в расчетах сэкономит и время, и деньги.Если уж вы столкнулись с такой ситуацией, не торопитесь бежать в первый попавшийся банк сдавать банкноту на инкассо. Google вам поможет отыскать банк с наименьшей комиссией.Виталий Шапран,член исполкома УОФАnewsone.ua