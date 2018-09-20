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Інвестую(ємо) в стартапи та бізнес капітал
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: Пон 04 чер, 2018 17:41
Доброго дня.Мене звати Олег.І в мене є десятки цікавих бізнес моделей.Від $20-50 тис до декількох мільйонів доларів.Всі бізне-моделі можна інтегрувати
в мобільний додаток Most Needed App($500000)-один додаток на всі випадки життя(B2b, b2c,marketplace).В його основі лежить мій 5 річний досвід вивчення
сфери послуг,інтернету,маркетингу,економічних потреб суспільства,статистики...звідси і з"явились такі бізнес моделі:VR інтернет-магазин,смарт меблі,
точки 3D друку,продакшн студія,венчурний фонд....та інші.Буду радий плідній співпраці.zhyvon@ukr.net
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zhyvon
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:49
Ищу инвестора для реализации проекта (зеленый туризм). Детали в лс или на почту.
(wd12@ukr.net
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Alex_FL
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Додано: Пон 23 лип, 2018 14:07
Добрый день. Я являюсь частным инвестором, который имеет возможность вложить суму в размере 500 000$ в перспективный бизнес. Но, с целью диверсификации инвестиций - приоритетом для меня являются проекты, которые требуют инвестиции примерно в размере 50 000$-80 000$.
Сразу скажу, что меня не интересует кредитование Вашего бизнеса. Не рассматриваю никакие варианты, что бы давать деньги в долг под %, залог т.д. Не предлагайте подобные варианты.
Мой интерес исключительно в инвестировании с целью долгосрочного партнерства в бизнесе.
Готов внимательно изучить Ваши предложения. Предварительно территория инвестирования - СНГ. Больше интересуют offline бизнес нежели online. Но это все относительно. Рассмотрю все варианты. Также мне не принципиально есть ли у Вас уже работающий бизнес или все на этапе идеи. Возможно второй вариант даже более интересный, так как есть желание изначально принимать некоторое участие в развитии проекта с целью построить правильную структуру управления. Имею в этом большой опыт.
Отправляйте Ваши предложения на почту - kardash.serge@yandex.ua
. Также в письме укажите номер телефона и Skype. В любом случае дам ответ в течение недели, даже если Ваш проект мне не подойдет.
Также убедительна просьба, отправляйте подробное описание идеи/проекта, расчеты т.д. что бы была возможность адекватно оценить Ваш проект.
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kardash1979
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Додано: Вів 07 сер, 2018 10:51
[b]Добрий день Основна діяльність нашої компанії вирощування курей бройлер на м'ясо . В зв’язку з розширенням виробництва іще на 100 000 курей ми плануєм побудувати іще три пташника.
Ми готові поділитись пайовою часткою і запропонувати партнеру інвестору або команді портнерів – інвесторів
Про інвестиції із кожним партнером - по домовленості
• Кредит
• Пайова частка
• Інше
Як що Вас цікавить бізнес розведення курей бролерів на м'ясо і інші питання по цьому стартап-проекту такі як
• Загальна сума проекту
• Прибутковість
• Яка сума вже є на даний момент
• Інші питання
Пишіть на e-mail vvms925@gmail.com
З повагою Володимир
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vvms925
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Додано: Суб 25 сер, 2018 14:43
Здравствуйте. Предлагаю инвестировать (в долларах) в работающий малый бизнес по экспорту молочных продуктов в Азербайджан, Грузию и Турцию.
Детали:
Работаю с одним производителем (молокозавод) по договору сотрудничества-партнертсва. Имею хороший зазор на всю линейку продукции. Продукция высокого качества и экспортируется в 11 стран Мира. Бизнес работает и показал свою жизнеспособность и высокую прибыльность. Пока экспортирую только в Азербайджан, есть возможность серьезно увеличить поставки (очень много малых и средних заказов). Все операции в долларах! В дальнейшем хочу экспортировать данную продукцию под собственной маркой.
Условия:
Суммы инвестиций от 1250 долл, готов рассмотреть одного или нескольких инвесторов на сумму 600-650 тыс долл.
Прибыль инвестора – 5% в месяц в долларах США.
Гарантии:
Помимо предоставления всех документов с моей стороны (договора, отчёты, банковские выписки), мою положительную репутацию, объемы и рекомендации готово дать и подтвердить руководство данного завода лично или дистанционно.
Всем желающим проведу презентацию и экскурсию по данному заводу и его продукции.
Просьба обращается с конкретными предложениями или вопросами, и беречь наше общее время. Спасибо
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alexkarm1980
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Додано: Нед 16 вер, 2018 14:19
Доброго дня
Чи цікавить вас варіант інвестування у акції?
0668075908 телеграм
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Nazar
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Додано: Пон 24 вер, 2018 15:57
Доброго дня
Вас цікавить інвестування у фондовий ринок?
якщо так, то звертайтеся за номером 0668075908
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Nazar
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Додано: Пон 01 жов, 2018 11:04
kardash1979
Доброе утро, Сергей
к сожалению имейл, который вы написали не находит система и возвращает письма
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mari_2408
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Додано: Вів 09 жов, 2018 19:27
Нужны инвестиции для реализации интересного проекта (связанного с криптовалютой) от 100 000 у.е.
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wika_dawydova
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Додано: Сер 25 вер, 2019 16:11
Trudik Добрый день. меня зовут Константин,я являюсь инвестиционным советником Freedom Finfnce. есть предложение инвестировать в облигации гос займа как в валюте так и в гривне,прибыль и возврат инвестиции гарантируется государством Украина,если Вам интересно такое предложение, можем связаться по телефону 096 9068282 или при личной встрече
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1kkk
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