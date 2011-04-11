у них походу проблемы с техподдержкой, вроде еще шевелятся
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Вів 06 лис, 2018 12:41
Re: EasyPay или GlobalMoney
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:25
Re: EasyPay или GlobalMoney
Меня Изя обидел...
Я к Моне ушел))
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:51
EasyPay или GlobalMoney
Покупаю Глобалмани, Globalmoney выгодно, постоянно, надежно.
контакт viber/тлгрм +380970002000
Додано: Пон 25 лют, 2019 17:39
интересно почем? если они и так за 1% обналичиваются, а до недавнего времени вообще бесплатно ... ?
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Додано: Чет 28 лют, 2019 15:09
IMPRINTER
Если вопрос не из праздного любопытства-обращайтесь по указанным контактам.
Конфиденциа́льность и объемы тоже имеют цену.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:09
Re: EasyPay или GlobalMoney
В общем новости по теме. GM сайт обновили, а заодно и эмитента поменяли.
Теперь сайт у них global24.ua, а эмитент Альянс. ( до этого сайт был откровенно не очень)
Да вообще последнее время активные такие стали. Сначала приложение запустили, теперь переводы в Украину за копейки да с карты на карту. норм. Им бы еще возможностей платить побольше. тут изи пока однозначно лучше. так что я совмещаю.
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