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EasyPay или GlobalMoney

EasyPay или GlobalMoney
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 12:41

Re: EasyPay или GlobalMoney

  velvet написав:изипей совсем умер что ли?
не возможно дозвониться в КЦ: после того как подходит очередь тупо отключаюся...
на сайте изи раньше был чат, сейчас смотрю уже пусто...

у них походу проблемы с техподдержкой, вроде еще шевелятся
mitun8019
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:25

Re: EasyPay или GlobalMoney

Меня Изя обидел...
Я к Моне ушел))
mitun8019
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:51

EasyPay или GlobalMoney

Покупаю Глобалмани, Globalmoney выгодно, постоянно, надежно.
контакт viber/тлгрм +380970002000
elgroshy500
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Повідомлення Додано: Пон 25 лют, 2019 17:39

  elgroshy500 написав:Покупаю Глобалмани, Globalmoney выгодно, постоянно, надежно.
контакт viber/тлгрм +380970002000


интересно почем? если они и так за 1% обналичиваются, а до недавнего времени вообще бесплатно ... ?
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Повідомлення Додано: Чет 28 лют, 2019 15:09

IMPRINTER
Если вопрос не из праздного любопытства-обращайтесь по указанным контактам.
Конфиденциа́льность и объемы тоже имеют цену.
elgroshy500
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:09

Re: EasyPay или GlobalMoney

В общем новости по теме. GM сайт обновили, а заодно и эмитента поменяли.
Теперь сайт у них global24.ua, а эмитент Альянс. ( до этого сайт был откровенно не очень)
Да вообще последнее время активные такие стали. Сначала приложение запустили, теперь переводы в Украину за копейки да с карты на карту. норм. Им бы еще возможностей платить побольше. тут изи пока однозначно лучше. так что я совмещаю.
maina247
 
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