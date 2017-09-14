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Скільки Україна позичила у МВФ
за Ющенка, Януковича і Пороше

Скільки Україна позичила у МВФ за Ющенка, Януковича і Пороше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2016 22:25

  webserg написав:Все вранье, вот совсем другой график http://insiders.com.ua/images/VVD/VVD_p.JPG ну или так https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14317615_1130420433703809_1081664668289547451_n.jpg?oh=5b9019e8cd01d0dadceeac52ecd10e0e&oe=586376B2

Все кругом врут....
rytton
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2016 06:37

?
mmsss1423
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 12:29

Такс (без 3 лярдов рос) 05.14-3 лярда// 09.14-1,3//05.15-5 //08.15-1,7 //09.16-1 // 04.17-1 = ИГОГО 13 лярдов. Инфляция с 2013г - 93,6% (по данным МИНФИНА), далее Гос. и гарантир-й (внутренний+внешний) в зеленых лярдах 2013-64,5//2014-73,1//2015-69,8//2016-65,5//2017-76,3!!! И ничего лишнего, ни совести ни чести!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 06:55

  sena_2008atp написав:Статья бестолковая.
хуже- дезориентирующая. А вот цифры https://tradingeconomics.com/ukraine/go ... ebt-to-gdp
PSPoldman
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