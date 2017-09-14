Скільки Україна позичила у МВФ за Ющенка, Януковича і Пороше

Все кругом врут....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 вер, 2016 22:25
Додано: Сер 27 гру, 2017 12:29
Такс (без 3 лярдов рос) 05.14-3 лярда// 09.14-1,3//05.15-5 //08.15-1,7 //09.16-1 // 04.17-1 = ИГОГО 13 лярдов. Инфляция с 2013г - 93,6% (по данным МИНФИНА), далее Гос. и гарантир-й (внутренний+внешний) в зеленых лярдах 2013-64,5//2014-73,1//2015-69,8//2016-65,5//2017-76,3!!! И ничего лишнего, ни совести ни чести!!!
Додано: П'ят 29 гру, 2017 06:55
хуже- дезориентирующая. А вот цифры
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