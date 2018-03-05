Оновлений магазин відкрився після реконструкції в місті Дніпрі.
Дивися повний текст АТБ відкрив перший супермаркет в новому стилі.
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Додано: Пон 17 жов, 2016 19:24
АТБ відкрив перший супермаркет в новому стилі
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Дивися повний текст АТБ відкрив перший супермаркет в новому стилі.
Додано: Пон 17 жов, 2016 19:24
АТБ не перестает удивлять пиаром-дискаунтером))) уважаемый директор по PR и рекламе - вы хоть сами читаете свои пресс-релизы?) "Вслед за удачной акцией с пакетом")) ну-ну
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Чет 20 жов, 2016 16:52
Re: АТБ відкрив перший супермаркет в новому стилі
Продукти після смерті потрапляюь в АТБ.
Додано: Вів 01 лис, 2016 15:47
Додано: П'ят 04 лис, 2016 01:35
в АТБ покупают в основном самые бедные
даже работники АТБ и те покупают в других супермаркетах, т.к. знают качество товара
Додано: Пон 19 бер, 2018 00:17
АТБ
Не смотря на то, что "в АТБ покупают бедные", - ассортимент супермаркетов, действительно, социально ориентирован, но тем не менее, значительная часть товарных позиций относятся куда более дорогому сегменту товаров, особенно, что касается алкоголя. Другое дело, что все чаще на прилавках супермаркета АТБ можно встретить продукцию торговой марки "Своя линия" (Днепропетровский производитель), от которой многие покупатели далеко не в восторге, о чем можно судить по массе негативных отзывов
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