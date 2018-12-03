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Кредит до 90 днів без відсотків
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2016 10:28

Qwerty1999 кредит под депозит есть у Ощадбанка http://tables.finance.ua/ua/credit_depo ... 1&sort=0.0

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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2016 00:22

  Faceless написав:
  Qwerty1999 написав:Подскажите, какие банки могут предоставить кредитную карту под залог депозита.

Довольно многие.
Например, в ТАСкомбанке есть

В ТАСкомбанке лично проверял - требуют данные о постоянном месте работы и пару номеров телефонов сотрудников.
Qwerty1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2016 03:23

Qwerty1999
кредит под депозит дают только в гривне, поэтому нет смысла брать кредит, т.к. можно только потерять на разнице ставок
под валютные депозиты НБэУ запретил оказывать подобную услугу
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2016 10:14

Lion+ кредиты в валюте для физ лиц давно запрещены.

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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2016 21:04

К сожалению, приходится констатировать, что с помощью данного сервиса никакой кредитной карты получить не удалось, и даже ни одной попытки контакта со стороны банков или сервиса не зафиксировано.
Дело тут, возможно, не столько в сервисе, сколько в месте жительства.
Всё-таки, Мариуполь - це не Україна, что мне сегодня и подтвердили в "Альфа-Банке", куда я с аналогичным вопросом заявился лично.
Но была надежда, что "посредничество" портала поможет сдвинуть вопрос с мёртвой точки.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2016 21:34

M-Audio Ваша информация принята к сведению.
Огромная просьба, если потребуется, предоставьте пожалуйста информацию нашим сотрудникам, чтобы мы могли проверить факт "игнорирования" заявки.

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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2017 12:45

  Lihodej написав:Вчера оставил заявку ТОЛЬКО на Идея Банк Card Blanch! Уже перезвонили с 3-х не банковских фин.учереждений! Я понимаю, что дал согласие на обработку и передачу ПД, но имейте совесть!!!!

Если Вам не согласовали кредит в Идее, то Ваши данные тут же перенаправляют в другие не банковские учреждения, где условия кредитования боле мягче. Вот и отбивают плату за Вас привлеченного))
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:56

Я подобным микрокредитом частенько пользуюсь! Очень удобно, что без процентов!
Venera233
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:16

Краще жити без кредитів 8)
linaka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:08

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З пов.Ірина
Ірина_
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