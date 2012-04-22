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Кредит під заставу нерухомості
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:52

Кредит под залог недвижимости за 2 часа под 1,5% в месяц!

Финансовая Компания «UniGroup» предлагает кредит под залог квартиры, дома, коммерческой недвижимости, расположенной в Киеве или в Киевской области до 40 км.
Ставка по кредиту 1,5% в месяц.
Срок кредитования может достигать до 10 лет, с правом пролонгации или досрочного погашения без штрафных санкций.
Каждый месяц оплачиваются только проценты, в конце срока действия договора Вы оплачиваете тело кредита. Так же возможно частичное, помесячное погашение тела кредита.
Сумма кредита от 30 000 грн до 50 000 000 грн. Получение денег возможно в евро, долларах или гривнах.
Рассмотрение объекта занимает 15 минут. Время оформления кредита занимает до 2 часов, в день обращения.
Кредит оформляется по договору займа и ипотеки у нотариуса.
Наличие задолженности по коммунальным платежам, а также кредитная история не будут препятствовать оформлению кредита. Так же мы не требуем справку о доходах.
Кредит выдается без предварительных оплат и страховок. Услуги нотариуса оплачиваются по факту сделки.
При необходимости, мы готовы Вам предоставить кредитный договор для предварительного ознакомления и согласования с Вашим юристом.
Получение кредита под залог недвижимости в Финансовой Компании «UniGroup», на сегодняшний день является оптимальным вариантом решения финансовых вопросов, связанных с крупными денежными суммами.
Фиксированная ставка, срок выдачи и сумма будут прописаны в договоре. Именно благодаря прозрачности сделки, скорости оформления заявки и соблюдению всех законодательных норм, клиенты обращаются в компанию «UniGroup» за ссудой.
Мы обеспечиваем полную конфиденциальность наших клиентов.
Мы задаем минимум вопросов и не афишируем никакую информацию о клиентах.
Личная информация, полученная от клиента, используется только в порядочных и достойных целях, ведь мы ценим ваше доверие.
Для того что бы получить кредит в финансовой компании «UniGroup» Вам необходимо всего лишь позвонить по указанным контактам, написать в вайбер или на электронную почту. Кредитный эксперт свяжется с Вами в течение нескольких минут для уточнения деталей, после чего назначит удобное для Вас время для подписания кредитного договора.
Больше информации на сайте компании
https://unigroup.kiev.ua/kredit-pod-zalog-nedvizhimosti
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:15

Шановні учасники гілки!
До Вашої уваги пропонуємо Підберіть найкращий кредит для себе


З пов.Ірина
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:32

Кредит под залог недвижимости.За 24 часа.

Выдаем собственные деньги под залог недвижимости.
Вопросы, которые решаем: Рефинансирование, Снятие ареста квартиры, Предоставление займов и др.
Наши условия: Ставка: от 1,5 % в мес. Срок: от года, с пролонгацией. Платежи: любая форма. Кредитная история, подтверждение дохода- не важны. Срок рассмотрения- от 1 часа до 1 го дня. Работаем по договорам займа/ипотеки в Киеве и Киевской области, и другие регионы уточняйте.
Также без залога до 400 000 грн.
Без справки о доходах.
Вайбер 0507315987,0985220150
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:30

Кредит под залог недвижимости.За 24 часа.

Кредит наличными без справки Киев. Кредит под залог Киев. Оформить Кредит Киев. Кредит под залог наличными Киев. Быстрый кредит. Кредитуем под залог квартиры, дома, участка под строительство и нежилого помещения, авто в USD и UAH.
Под залог оформить кредит возможно в г. Киеве и обл.(в радиусе 30 км), Львове, Одессе, Харькове, Днепре.
Кредитуем под залог недвижимости от 1,5% в месяц, получаете до 85% от стоимости объекта.
Кредит под залог авто от 3% в месяц, сумма от 30 000 до 2 000 000 грн, срок от 3 мес до 5 лет. Автомобиль остается в Вашем пользовании.
Решение – в течении 10 минут, срок кредитования до 10 лет.
Без справок о доходах, с любой кредитной историей, без поручителей.
Срочно выкупим вашу квартиру, дом, офис: выкуп за 1 день, до 90% от стоимости (для жителей Киева и обл. до 30 км.)
Условия: без справки о доходах, официального трудоустройства, любая кредитная история, возможность преждевременного погашения без штрафов.
Только положительный результат Вашей заявки.
Нам доверяю решение финансовых задач.0985220150?0507315987
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