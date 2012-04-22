Кредит під заставу нерухомості

Ставка по кредиту 1,5% в месяц.
Срок кредитования может достигать до 10 лет, с правом пролонгации или досрочного погашения без штрафных санкций.
Каждый месяц оплачиваются только проценты, в конце срока действия договора Вы оплачиваете тело кредита. Так же возможно частичное, помесячное погашение тела кредита.
Сумма кредита от 30 000 грн до 50 000 000 грн. Получение денег возможно в евро, долларах или гривнах.
Рассмотрение объекта занимает 15 минут. Время оформления кредита занимает до 2 часов, в день обращения.
Кредит оформляется по договору займа и ипотеки у нотариуса.
Наличие задолженности по коммунальным платежам, а также кредитная история не будут препятствовать оформлению кредита. Так же мы не требуем справку о доходах.
Кредит выдается без предварительных оплат и страховок. Услуги нотариуса оплачиваются по факту сделки.
При необходимости, мы готовы Вам предоставить кредитный договор для предварительного ознакомления и согласования с Вашим юристом.
Получение кредита под залог недвижимости в Финансовой Компании «UniGroup», на сегодняшний день является оптимальным вариантом решения финансовых вопросов, связанных с крупными денежными суммами.
Фиксированная ставка, срок выдачи и сумма будут прописаны в договоре. Именно благодаря прозрачности сделки, скорости оформления заявки и соблюдению всех законодательных норм, клиенты обращаются в компанию «UniGroup» за ссудой.
Мы обеспечиваем полную конфиденциальность наших клиентов.
Мы задаем минимум вопросов и не афишируем никакую информацию о клиентах.
Личная информация, полученная от клиента, используется только в порядочных и достойных целях, ведь мы ценим ваше доверие.
Для того что бы получить кредит в финансовой компании «UniGroup» Вам необходимо всего лишь позвонить по указанным контактам, написать в вайбер или на электронную почту. Кредитный эксперт свяжется с Вами в течение нескольких минут для уточнения деталей, после чего назначит удобное для Вас время для подписания кредитного договора.
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Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net