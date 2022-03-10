RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Универ Капитал

Универ Капитал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2016 17:10

SIRIUS
деньги на счет завел - есть абонплата, счет обнулил - нет абонплаты

был в сократе и универе, теперь только в универе.
Kronig
 
Повідомлень: 26
З нами з: 19.12.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2016 17:42

хорошие брокеры на УБ появятся вместе с конкурсами ЛЧИ :mrgreen:
Kronig
 
Повідомлень: 26
З нами з: 19.12.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2016 18:38

  SIRIUS написав:Что они сказали в свое оправдание?

Что-то невнятное промямлили. :) В принципе, менеджер признал, что это беспредел (учитывая, что у меня вообще был тарифный план "персональный") и сказал, что-то вроде "это в бухгалтерии виноваты". :) Я потом подождал, думал, что разберутся и вернут. Но нет, нифига...
minemax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6949
З нами з: 14.12.10
Подякував: 701 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2016 21:28

Пользуюсь и универом и Сократом. У меня лично и там и там все пучком. Выводил, заводил и кеш и папиры, получал ДВД, все ок
bulldog-zp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 08.07.11
Подякував: 49 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2017 21:02

Какие укр. брокеры дают выход на Фортс? Универ поднял ежемесячную комиссию в 7 (семь) раз. Сегодня такой разнос в жиже и сишке, а я не могу выставлять заявки - "нехватка средств по брокерской фирме". Офигеть сервис :evil:
rol23
 
Повідомлень: 451
З нами з: 03.04.13
Подякував: 232 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2017 21:56

rol23
У цериха с этим проблем нет, но документы третий месяц идут!!!

Я уже даже не знаю как на тот Фортс зайти... В Таллине есть КИТ Финанс, но к ним ехать надо и счет от 50к евро, не всем удобно. Ну или Лондонское Открытие.

В целом я думаю корень зла в самой МБ, не зря же ИнтерактивБрокерс дает 100 площадок в одном терминале а рашки там нет...
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11197
З нами з: 02.09.08
Подякував: 675 раз.
Подякували: 1693 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:50

Пробачте що піднімаю цю дуже стару і припорошену тему, але іншої не знайшов

Отже, на днях дізнався, що брокер Універ зараз активно доробляє так званий кабінет інвестора!

чи може вже хтось чув подібну новину, цікаво який функціонал компанія планує реалізувати

враховуючи напів-живий ФФУ (Фрідом Фінанс Україна) через санції РНБО - може бути щось цікаве?!
greenozon
 
Повідомлень: 14702
З нами з: 01.06.14
Подякував: 303 раз.
Подякували: 1385 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:45

Re: Универ Капитал

Я думаю всі притомні брокери зараз хотіли б наладити інтеграцію з дією, бажано не тільки прийняття заявок на покупка, а ще щоб реєстрація була через обмін даними з дією, щоб отримати повністю верифікованого користувача (який прийде за військовими ОВДП) але якому можна буде запропонувати потім інші продукти.
adj
 
Повідомлень: 161
З нами з: 08.04.22
Подякував: 41 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Универ Капитал (расия) - Банкрот
Nemk » Чет 10 бер, 2022 19:43
0 2710
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 бер, 2022 19:43
Nemk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.